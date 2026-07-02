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Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

ABD Başkanı Trump göreve geldikten sonra servetini katladı, kripto paradan 1.2 millyar dolar kazandı. Kişisel varlığı iki yılda üç kat artarak 6.5 milyar dolara ulaştı.

#1
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Trump'ın kazandığı kriptolar satışların ardından büyük kayıplara uğradı. ABD Başkanı Donald Trump, göreve dönüşünün ilk yılında ailesinin kripto para faaliyetlerinden 1,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bu bilgiler, ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan 927 sayfalık mali bildirim dosyasında yer aldı.

#2
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Dosyaya göre Trump, 2025 yılında ailesinin kurduğu kripto girişimi World Liberty Financial (WLF) üzerinden 550 milyon dolar gelir elde etti. WLF, Eylül 2024'te Trump'ın iki oğlu ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un oğlu tarafından kuruldu. Dosyada buna ek olarak, Trump'ın Ocak 2025'teki yemin töreninden saatler önce piyasaya sürülen "$TRUMP" adlı kripto para için yapılan lisans anlaşmasından 635 milyon dolar telif ücreti aldığı bilgisi de yer verildi.

#3
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Servetini 3 misli artırdı ABD merkezli iş dünyası yayını Forbes'in verilerine göre de Trump'ın kişisel serveti, kripto para faaliyetleri sayesinde 2024–2026 döneminde 2,3 milyar dolardan 6,5 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Trump'ın sektörde sıkı kuralları kaldıran politikaları nedeniyle çıkar çatışması iddialarını yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray çıkar çatışması iddialarını reddederken, Trump'ın kişisel varlıklarının kendisinin değil, oğlu tarafından yönetildiğini vurguluyor. Ancak şirket tüzüğü gereği Trump, ikinci döneminin sonunda tüm kontrolü yeniden devralma hakkına sahip.

#4
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Trump'ın neredeyse bin sayfayı bulan mali bildiriminde, kripto para gelirlerinin yanı sıra aldığı yüksek değerli hediyeler de dikkat çekiyor. Belgelerde, spor yöneticisi Gayle Benson tarafından Trump'a 50 bin dolar değerinde 10 Superbowl bileti hediye edildiği belirtiliyor. Ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trump'a 15 bin dolar değerinde 10 Dünya Kupası final bileti armağan etmiş. Trump'ın bir ABD başkanı için alışılmadık derecede yüksek gelirleri ve ticari bağlantıları ilk kez gündeme gelmiyor. Mayıs ayında yayımlanan benzer bir bildirimde, Trump'ın Çin ziyaretinden hemen önce teknoloji devi Apple'a milyonlarca dolar yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. Apple CEO'su Tim Cook, Trump'ı Pekin'deki temaslarında bizzat takip etmişti.

#5
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Trump markalı ürünler Trump'ın gelirleri arasında kripto şirketi hisseleri, Coinbase gibi platformlardan elde edilen kazançlar ve Trump markalı ürün satışları da bulunuyor. Bunlar arasında kıyafetlerden araç tamponu etiketlerine, hatta country şarkıcısı Lee Greenwood ile ortak satılan 208 bin dolarlık İncil gelirleri yer alıyor.

#6
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Yatırımcı kaybetti Belgelerde yer alan bilgiler, Trump'ın gelir elde ettiği kripto varlıkların değerinin satışlar sonrasında ciddi değer kaybına uğradığını ortaya koydu. World Liberty tokenlarnın işlem görmeye başlamasının ardından değerinin yaklaşık yüzde 80 düştüğü belitilirken Trump temalı meme coinlerin ise ilk günlerde ulaştığı 74 dolar seviyesinden yaklaşık 1.68 dolara kadar gerilediği aktarıldı.

#7
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Melania Trump ve JD Vance'in gelirleri de açıklandı Mali bildirimde Trump'ın eşi Melania Trump'ın kazançları da yer aldı. Buna göre First Lady, Amazon'da yayımlanan belgeselinden 10 milyon doların üzerinde, "Melania" adlı kitabından ise 500 bin dolar gelir elde etti. Mali bildirimde adı yer alan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise 2016 tarihli "Hillbilly Elegy" adlı kitabından 1 ilâ 5 milyon dolar telif geliri bildirdi.

#8
Foto - Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

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