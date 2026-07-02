Trump'ın kişisel serveti üçe katlandı!

Trump'ın neredeyse bin sayfayı bulan mali bildiriminde, kripto para gelirlerinin yanı sıra aldığı yüksek değerli hediyeler de dikkat çekiyor. Belgelerde, spor yöneticisi Gayle Benson tarafından Trump'a 50 bin dolar değerinde 10 Superbowl bileti hediye edildiği belirtiliyor. Ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trump'a 15 bin dolar değerinde 10 Dünya Kupası final bileti armağan etmiş. Trump'ın bir ABD başkanı için alışılmadık derecede yüksek gelirleri ve ticari bağlantıları ilk kez gündeme gelmiyor. Mayıs ayında yayımlanan benzer bir bildirimde, Trump'ın Çin ziyaretinden hemen önce teknoloji devi Apple'a milyonlarca dolar yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. Apple CEO'su Tim Cook, Trump'ı Pekin'deki temaslarında bizzat takip etmişti.