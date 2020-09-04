Trump destekçisi hayatını kaybetmişti… Polis şüpheliyi vurarak öldürdü!
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında Başkan Donald Trump destekçisi bir kişi öldürüldü. Olayın şüphelisi olan Michael Reinoehl, polis tarafından vurularak öldürüldü.
ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Eylemlerin 3’üncü ayında gösterilerin şiddetli bir şekilde devam ettiği Oregon eyaletinin Portland kentinde, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen 39 yaşındaki Aaron Danielson öldürüldü.
Cinayet şüphelisi şahıslardan Michael Reinoehl, aşırı sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen Danielson’ın öldürülmesine meşru müdafaa hakkını kullandığını savundu. Reionehl’in sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından çağrı yaparak, söz konusu kişinin tutuklanmasını istemişti.
Reinoehl’in tutuklanması için harekete geçen Portland emniyeti, şahsın gözaltına alınırken silahlı olduğunu, polis ekipleriyle karşı karşıya geldiğini ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Portland’da siviller arasında ilk kan cumartesi aktı
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde devam eden gösterilerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Trump destekçileriyle eylemciler arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında 39 yaşındaki Aaron Danielson öldürülmüştü. Bu cinayet, eylemler sırasında bir sivilin başka bir sivil tarafından öldürüldüğü ilk olay olmuştu.