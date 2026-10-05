Trump, Berat Albayrak’ın izinde: Niye değiştiriyoruz ki? Çok saçma!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de 1966 yılından beri yıllardır uygulanan yaz ve kış saati düzenlemesinin sona erdirilmesini istiyor. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesinin hem ekonomik açıdan maliyet oluşturduğunu hem de insanların günlük yaşam düzenini bozduğunu savunan

Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma uygulamadan kurtulmak istiyoruz. Çünkü kış saatine geçilmesiyle birlikte hava daha erken kararıyor. Toplumun önemli bir bölümü gün ışığından daha fazla yararlanmak istiyor. Ayrıca bu saat değişiklikleri ülke ekonomisine de ciddi bir yük getiriyor” dedi.

YILDA 10 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF

ABD’deki tartışmanın bir benzeri 2016 yılında Türkiye’de de yaşanmıştı. Türkiye, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın görev yaptığı dönemde saatlerin kış döneminde geri alınmaması yönünde karar almış ve yıl boyunca UTC+3 saat diliminde kalmaya başlamıştı. Temel gerekçeler ise enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanılması olarak gösterilmişti. Uygulama ile her yıl 1 milyar liranın üzerinde ekonomik tasarruf sağlandığı tespit edilmişti. Toplam elektrik tasarrufunun 10 milyar kilovatsaatin üzerine çıktığı bu miktarın yaklaşık 1,9 milyon kişinin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen bir tasarruf olduğu ortaya çıkmıştı.