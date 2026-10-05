  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı! Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi! Mısır’da kritik dörtlü Afrika zirvesi! 4 ülkeden ortak mesaj 5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı) İşgalci devlet katletmeye devam ediyor Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
Gündem Trump, Berat Albayrak’ın izinde: Niye değiştiriyoruz ki? Çok saçma!
Gündem

Trump, Berat Albayrak’ın izinde: Niye değiştiriyoruz ki? Çok saçma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump, Berat Albayrak’ın izinde: Niye değiştiriyoruz ki? Çok saçma!

Türkiye’nin 2016 yılında geçtiği kalıcı yaz saati uygulaması ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeminde. Trump, yaz-kış saati uygulamasının sona erdirilmesi çağrısında bulunarak saatlerin yılda iki kez değiştirilmesini “saçma” olarak niteledi. Amerika’nın da Türkiye gibi kalıcı yaz saatine geçmesi gerektiğini söyleyen Trump, böylece akşam saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanılacağını ve ekonominin de üzerine binen ağır yükten kurtulacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de 1966 yılından beri yıllardır uygulanan yaz ve kış saati düzenlemesinin sona erdirilmesini istiyor. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesinin hem ekonomik açıdan maliyet oluşturduğunu hem de insanların günlük yaşam düzenini bozduğunu savunan

Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma uygulamadan kurtulmak istiyoruz. Çünkü kış saatine geçilmesiyle birlikte hava daha erken kararıyor. Toplumun önemli bir bölümü gün ışığından daha fazla yararlanmak istiyor. Ayrıca bu saat değişiklikleri ülke ekonomisine de ciddi bir yük getiriyor” dedi.

YILDA 10 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF

ABD’deki tartışmanın bir benzeri 2016 yılında Türkiye’de de yaşanmıştı. Türkiye, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın görev yaptığı dönemde saatlerin kış döneminde geri alınmaması yönünde karar almış ve yıl boyunca UTC+3 saat diliminde kalmaya başlamıştı. Temel gerekçeler ise enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanılması olarak gösterilmişti. Uygulama ile her yıl 1 milyar liranın üzerinde ekonomik tasarruf sağlandığı tespit edilmişti. Toplam elektrik tasarrufunun 10 milyar kilovatsaatin üzerine çıktığı bu miktarın yaklaşık 1,9 milyon kişinin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen bir tasarruf olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında
ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında

Dünya

ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında

ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti
ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

Dünya

ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi
Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi

Dünya

Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi

Kızıldeniz'den Tahran'a tüm cepheler alarmda! Trump'tan İran'a açık tehdit
Kızıldeniz'den Tahran'a tüm cepheler alarmda! Trump'tan İran'a açık tehdit

Dünya

Kızıldeniz'den Tahran'a tüm cepheler alarmda! Trump'tan İran'a açık tehdit

Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! "112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel"
Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel”

Dünya

Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Berat Albayrak da Güney Afrkayı örnek gösteriyordu sabit saate geçtiler diye.

ZaZa

vay be bu berat neymiş ya trump bile onun izde.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23