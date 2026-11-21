Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisinde sizlerin huzurunuzdayız. Tek bir çatı altında burada birleştirdik. Adalet hizmetlerinin daha hızlı hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini hedefledik.

Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisinde sizlerin huzurunuzdayız. Tek bir çatı altında burada birleştirdik. Adalet hizmetlerinin daha hızlı hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini hedefledik. Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binası faaliyete geçti. 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina 29 kattan oluşuyor. 160 adet Cumhuriyet Savcısı, 136 adet Hakim odası var. 2 büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesinden her bölüm yüksek kalite standartında hizmet sunacak.

Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.

Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Adaletin olmadığı hiç bir sistem yaşama imkanı bulamaz. Kanunların uygulanmadığı, zalimin zorbanın suçlunun işlediği suçun cezasını çekmediği düzende birlik sağlanamaz, huzur olmaz. Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağında yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bütün yatırımlarımız adaletlerin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Kanun değişikliklerin ve dijital dönüşümlerin odağında diğer birçok hedefte yargılanma sürelerin kısalması vardır. Hedef süre uygulamalarının sıkı takibine yönelik adımlar yine buna yöneliktir. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya kavuşturduk.

Rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...