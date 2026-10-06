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Dünya Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’
Dünya

Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’

Yeniakit Publisher
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Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki kanlı çatışmalar ve İran savaşına ilişkin skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek kendi ülkesini ayağa kaldırdı. Nebraska'da yaptığı konuşmada gözünü karartan Trump, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" sözleriyle kendi eyaletlerini yabancı bir ülkeye hedef gösterdi. Trump'ın akıllara durgunluk veren sözleri üzerine çılgına dönen California Valisi Gavin Newsom, "Akıl sağlığı yerinde değil ve son derece tehlikeli biri" diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşa ülkeye etkisine ilişkin açıklamasında, “Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel” dedi.

ABD Başkanı Donald Başkan Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisiyle ilgili konuştu. Savaşın neredeyse bittiğini ancak bir süre daha devam edebileceğini söyleyen Trump, “Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel” ifadelerini kullandı.

CALIFORNIA VALİSİ NEWSOM: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL VE TEHLİKELİ BİRİ

Los Angeles ve San Diego'nun bağlı olduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Newsom, “Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri” değerlendirmesinde bulundu.

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