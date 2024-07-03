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Spor TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor
Spor

TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 15:57:00 -

Euro 2024 ikinci turunda 2-1 mağlup ettiğimiz Avusturya maçının son anlarına Mert Günok'un hayati kurtarışı damga vurdu. O anları anlatan TRT spikeri Özkan Öztürk kendinden geçti.

Avusturya - Türkiye maçını anlatan TRT spikeri Özkan Öztürk maçın son anlarında resmen kendinden geçti.

2-1'lik skorla kazandığımız Avusturya maçının 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

Maçın spikeri Özkan Öztürk ise yine işinin hakkını vererek Günok'un kurtarış anında "Ahtapot musun? Örümcek misin?" yorumuyla hepimizin duygularına tercüman oldu.

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