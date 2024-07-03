TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor
Euro 2024 ikinci turunda 2-1 mağlup ettiğimiz Avusturya maçının son anlarına Mert Günok'un hayati kurtarışı damga vurdu. O anları anlatan TRT spikeri Özkan Öztürk kendinden geçti.
Avusturya - Türkiye maçını anlatan TRT spikeri Özkan Öztürk maçın son anlarında resmen kendinden geçti.
2-1'lik skorla kazandığımız Avusturya maçının 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.
Maçın spikeri Özkan Öztürk ise yine işinin hakkını vererek Günok'un kurtarış anında "Ahtapot musun? Örümcek misin?" yorumuyla hepimizin duygularına tercüman oldu.
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