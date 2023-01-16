TRT Ortak Yapımı rekor üstüne rekor kırıyor!

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi olan “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, vizyondaki ikinci haftasını geride bırakırken toplam 906 bin kişi tarafından izlenerek zirvedeki liderliğini korudu.

Rafadan Tayfa’nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alan TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmine, seyircilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Vizyona girdiği 6 Ocak itibarıyla 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi olan yapım, vizyondaki ikinci haftasında toplam 906 bin kişi tarafından izlenerek zirvedeki liderliğini sürdürdü. Hem yetişkinlerin hem de minik izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan film, sinema sektörüne doping etkisi oluşturdu.

İsmail Fidan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı. Türkiye’de 81 ilde 692 salonda aynı anda vizyona giren film, yurtdışında Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da 5 Ocak’ta vizyona girmişti.

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngeye yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bu keşif bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.