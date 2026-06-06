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Yerel Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı
Yerel

Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonların göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonların göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 24 ilde düzenlenen operasyonlarda; yakalanan şüphelilerin 36'sının tutuklandığı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı açıklandı.

 

118 adet araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi

Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 118 adet araç ile 9 adet bot ve motorun da ele geçirildiği ifade edildi.

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