HÜDA PAR’dan ahlaksız Koç’a bir tokat daha! “Mizah değil, terbiyesizlik!”
Ahlaksız fıkrayla Kürt kadınına hakarette bulunan komprador Rahmi Koç’a tepkiler dinmiyor. Bu kez de HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç’ten tokat gibi tepki geldi.
Sosyal medya hesabından Rahmi Koç’a tepki gösteren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Kürt kadını hayalıdır; başını verir ama asla izzetinden ve onurundan taviz vermez.
Bizim kadınlarımız hayasından dolayı ölüm döşeğinde bile tesettürünü düşünür. Espri yaptığını zanneden hadsiz, Kürt kadınlarından özür dilemediği müddetçe bu şahsı muhatap almak da onunla aynı seviyesizliğe ortak olmaktır. Sadece kendisi değil, o esnada yanında durup gülenler de özür dilemelidir!” ifadelerini kullandı.
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