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Gündem Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti!

İsrail basını, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek isteyen siyonist rejimin kirli bir tezgahının daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muazzam siyasi dehası ve dik duruşu sayesinde nasıl çökertildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. İsrail medyasında yer alan şok iddialara göre, İran yönetimine karşı maşa olarak kullanılmak üzere İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların ağır silahlarla donatılmasını öngören sinsi ve tehlikeli bir plan, Beyaz Saray'dan Türkiye'ye sızdırıldı. Duruma anında müdahale eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna ederek siyonizmin bölgeyi ateşe verme planını daha hayata geçirilmeden engelledi.

Ortadoğu'da Türkiye'nin hilafına harita çizilemeyeceğini bir kez daha kanıtlayan bu gelişmenin detayları dünyada bomba etkisi yarattı. İhanet ve kaos planının, Beyaz Saray'da görev yapan ve Türkiye'nin bölgedeki hassasiyetlerini bilen bazı üst düzey yetkililer tarafından Ankara'ya sızdırıldığı iddia edildi. Kirli plandan anında haberdar olan Başkan Erdoğan'ın kararlı diplomatik hamleleri ve Trump ile gerçekleştirdiği kritik görüşmeler neticesinde, terör unsurlarını silahlandırma projesi ABD tarafından tamamen iptal edilerek çöpe atıldı.

İsrail Mehmetçiğin ve ABD Askerinin Arkasına Saklanacaktı

İsrail'in önde gelen yayın organlarından The Jerusalem Post gazetesinin karanlık güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haber, siyonistlerin korkaklığını ve sinsi emellerini bir kez daha tescilledi. İsrail, söz konusu terör gruplarını silahlandırarak ABD askerlerinin doğrudan İran'a girmek zorunda kalmayacağını ve bölge halklarının birbirini kıracağını hesaplıyordu. Siyonist lobiler, Amerikan askerinin canını tehlikeye atmayacak bu formülle Washington yönetiminin desteğini kolayca arkalarına alacaklarını düşündüler. Ancak İsrail'in bu sinsi hesabı, bölgede barışın ve adaletin teminatı olan Başkan Erdoğan'ın iradesine çarparak un ufak oldu. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalan ABD yönetimi, İsrail'in bölgeyi savaşa boğma hevesini kursağında bıraktı.

PLANI WASHINGTON'UN KABUL EDECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

The Jerusalem Post gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail, söz konusu plan sayesinde ABD askerlerinin doğrudan İran'a girmek zorunda kalmayacağını düşündüğü için Washington yönetiminin desteğini almayı hedefliyordu.

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