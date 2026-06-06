  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi Baharın sağlık deposu: Karaciğer dostu tam mevsimi...Doğal toksin atıcı BYD'den sonra Türkiye'ye bir ayıp daha: Gizlice başka ülkeyi seçtiler Korkutucu ahlaki çöküş toplumu tehdit ediyor: Parayla rezillik Süpersonik uçuşta sessiz devrim: NASA'nın deneysel jeti ilk kez ses duvarını aştı İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı! Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a sert gönderme: Aziz Başkanımın haline üzülüyorum!
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

Isparta’da gül hasadının başlamasıyla üreticiler ve mevsimlik işçiler gün doğmadan bahçelere giriyor. Seher vakti başlayan zorlu mesaide işçiler, topladıkları güle göre günlük 700 ile 800 lira arasında kazanç sağlıyor.

#1
Foto - Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

Türkiye’nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta’da hasat sezonuyla birlikte tarlalarda seher vakti mesaisi başladı.

#2
Foto - Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

Sabah erken saatte gül çiçeklerinin toplanıp, fabrikada işlenmesiyle devam eden meşakkatli sürecin ilk halkasını işçiler oluşturuyor. Genellikle gün doğmadan bahçede mesaiye başlayan işçiler, gül çiçeklerini özenle topluyor. Kısa süre önce başlayıp, haziran sonuna kadar süren hasat mevsiminde gül bahçelerine akın eden işçiler, öğle saatlerine kadar açmış olan tüm gül çiçeklerini toplayarak alım merkezlerine teslim ediyor.

#3
Foto - Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

Toplanan güller çuvallar içerisinde alım merkezlerinde bulunan noktalara götürülüyor ve tartılarak teslim alınıyor. Daha sonra kamyonetlere yüklenen gül çuvalları gül yağı fabrikalarına taşınarak işçiler tarafından gül kazanlarına boşaltılıp, yüksek ısıda pişirilerek gül yağı, konkret ve gül suyu üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta'da gül üreticilerinin ortak olduğu Gülbirlik 4 ayrı fabrikada gül yağı üretimi yaparken; özel sektöre ait çok sayıda fabrikada da yağ üretimi gerçekleştirilerek, bu ürünler kozmetik sanayide kullanılmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

#4
Foto - Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

'Gülcüzade İsmail Efendi'nin askerlik yaptığı Bulgaristan'dan getirdiği gül fidelerini yetiştirmesiyle Isparta'da 1800'lü yıllarda gülcülüğün başladığı biliniyor. O yıllarda gül imbiklerinde odun ateşiyle ve oldukça zahmetli yöntemle elde edilen gül yağı günümüzde daha modern sistemle üretilmeye devam ediyor. Güneykentli üretici Hüseyin Kaya, 20 yıldır gülcülük yaptığını belirterek, ek iş olarak yaptığı gülcülüğün oldukça meşakkatli olduğunu ancak gül hasadının keyifli olduğunu söyledi. Kaya, "Emekliyim ve ek iş olarak yapıyorum. Gülcülük oldukça meşakkatlidir. Çocuğa bakar gibi bakmalısın. Otunu ayıklayacaksın, ilacını, gübresini atacaksın ki sana çiçek versin. İşçi bulmak çok zor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Ama seher vaktinde kalkıp tertemiz havada gül toplamak ayrı bir keyif" diye konuştu. Kaya, bu yıl 2 dekar bahçesinden 1,5- 2 tona yakın çiçek beklediğini, bunun da kendisine 160 bin lira gelir getireceğini ancak masraflar çıkınca kendisine çok fazla bir kazanç kalmayacağını da kaydetti.

#5
Foto - Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

Yıllardır gül hasadı işinde çalışan ve işçi çavuşluğu yapan Orhan Ayan da "15- 16 ekibimle gül sezonunda hizmet veriyoruz. Bu yıl kilo başına 34 lira ücret alıyoruz. Sabah 04.30- 05.00 gibi başlıyoruz ve bahçe bitinceye kadar çalışıyoruz. Bir işçi yaklaşık 20- 25 kilo gül topluyor. Günlük 700- 800 lira kazanç sağlıyoruz. Yaptığımız işten oldukça keyif alıyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini ö..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin öne..
Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!
Gündem

Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!

Yaptığı başarılı deprem tahminleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "İstanbul’da büyük deprem kafalardaki bir hayalin proje..
Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu!
Gündem

Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu!

İran'da rejim değişikliği için silahlandırılan gruplar iddiası... MOSSAD eski İsrail istihbarat şefi, Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek planı a..
Beraat kararı bozuldu! Oğluna saldıran köpeği vurduğu için hapse girebilir!
Gündem

Beraat kararı bozuldu! Oğluna saldıran köpeği vurduğu için hapse girebilir!

Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları her geçen gün artmaya devam ediyor. İzmit’te oğluna ve ardında..
Erakçi, Hamaney'in şehit olduğu gün hakkında konuştu! Hava saldırısında nerede olduğunu açıkladı
Dünya

Erakçi, Hamaney'in şehit olduğu gün hakkında konuştu! Hava saldırısında nerede olduğunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği saldırı sırasında hedef alınan ofiste bulunduğunu açıkladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23