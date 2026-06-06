Isparta’da gül mesaisi! Çalışmaya seher vakti başlayan işçilerin kazancı şaşırttı

'Gülcüzade İsmail Efendi'nin askerlik yaptığı Bulgaristan'dan getirdiği gül fidelerini yetiştirmesiyle Isparta'da 1800'lü yıllarda gülcülüğün başladığı biliniyor. O yıllarda gül imbiklerinde odun ateşiyle ve oldukça zahmetli yöntemle elde edilen gül yağı günümüzde daha modern sistemle üretilmeye devam ediyor. Güneykentli üretici Hüseyin Kaya, 20 yıldır gülcülük yaptığını belirterek, ek iş olarak yaptığı gülcülüğün oldukça meşakkatli olduğunu ancak gül hasadının keyifli olduğunu söyledi. Kaya, "Emekliyim ve ek iş olarak yapıyorum. Gülcülük oldukça meşakkatlidir. Çocuğa bakar gibi bakmalısın. Otunu ayıklayacaksın, ilacını, gübresini atacaksın ki sana çiçek versin. İşçi bulmak çok zor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Ama seher vaktinde kalkıp tertemiz havada gül toplamak ayrı bir keyif" diye konuştu. Kaya, bu yıl 2 dekar bahçesinden 1,5- 2 tona yakın çiçek beklediğini, bunun da kendisine 160 bin lira gelir getireceğini ancak masraflar çıkınca kendisine çok fazla bir kazanç kalmayacağını da kaydetti.