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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Discord hizaya geldi yeniden açılıyor
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Discord hizaya geldi yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Discord hizaya geldi yeniden açılıyor

Türkiye'nin milli güvenliğini, aile yapısını ve körpe çocuklarını hedef alan ahlaksızlıkların odağı haline geldiği için Ekim 2024’ten bu yana erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord, devletin kararlı duruşu karşısında diz çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında siber zorbalara ve terör yuvalarına geçit vermeyen Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin platform yönetimi tarafından tıpış tıpış kabul edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda çocuk istismarı, müstehcenlik ve her türlü illegal faaliyetin yürütüldüğü gizli sunucuların deşifre olması üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ve BTK tarafından Discord'a girişler tamamen engellenmişti. Batı merkezli platformların Türkiye'yi kuralsız bir çiftlik gibi görme hevesi, hükümetin tavizsiz politikasıyla bir kez daha kursaklarında kaldı. Gelinen noktada Türkiye'nin şartlarına boyun eğmek zorunda kalan platform hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diyerek, Türk devletine tabi olmayan hiçbir yapının bu topraklarda barınamayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Bakan Uraloğlu, Ekim 2024’ten bu yana erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord'un yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu.

Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirten Uraloğlu, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜDDET SONRA AÇACAĞIZ"

Sürecin detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diye konuştu.

NEDEN KAPATILMIŞTI?

Discord'a yönelik kamuoyunda oluşan tepkiler ve hukuki tartışmalar, 2024 yılında platform üzerindeki bazı sunucularda çocukların istismarı, müstehcen içeriklerin paylaşılması ve çeşitli suç faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair iddiaların ortaya çıkmasıyla alevlendi.

Bu gelişmelerin ardından emniyet birimleri ve savcılık koordinesinde, şüpheli görülen sunucu ve gruplar yakın takibe alınarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Soruşturmalar neticesinde elde edilen bulguları değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ekim 2024 tarihinde platforma erişimin engellenmesine hükmetti.

Söz konusu yargı kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hızlıca işleme konularak platforma Türkiye'den erişim tamamen kapatıldı.

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