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Gündem Densiz Koç’a tepkiler sel gibi! AK Partili Gül: Bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz!
Gündem

Densiz Koç’a tepkiler sel gibi! AK Partili Gül: Bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Densiz Koç’a tepkiler sel gibi! AK Partili Gül: Bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz!

Dün bir hastane açılışında anlattığı rezil fıkrayla kadınlara hakaret eden Rahmi Koç’a tepkiler dinmiyor.

Savcılığın re’sen soruşturma başlattığı Rahmi Koç’ta sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “Bir hastane açılışında "mizah" adı altında sergilenen Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri en güçlü şekilde reddediyoruz.

Etnik köken, inanç ve cinsiyet üzerinden üretilen hiçbir nefret söylemi kabul edilemez. Toplumun her kesiminin onur ve değeri bizim için mukaddestir. Kürtleri doğrudan hedef alan, onurunu zedeleyen ve hepimizi derinden yaralayan bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Toplumsal barışı ve bir arada yaşama irademizi baltalayan hiçbir nefret unsuru, mizah kılıfı arkasına sığınılarak asla mazur gösterilemez” ifadelerine yer verdi.

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