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Yaşam Havuzda mahsur kaldı! Bal porsuğu böyle kurtarıldı
Yaşam

Havuzda mahsur kaldı! Bal porsuğu böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay Hassa'da su içmek için girdiği havuzda balçığa saplanan bal porsuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bal porsuğu, su içmek için girdiği havuzda mahsur kaldı.

 

İstasyona götürdü

Olay, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Kastal mevkiinde meydana geldi. Su içmek amacıyla havuza giren bal porsuğu, suyun çekilmiş olduğu havuzda balcığa saplanarak mahsur kaldı. Vatandaş tarafından fark edilen hayvanı kurtarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bal porsuğunu bulunduğu havuzdan dikkatli bir şekilde çıkararak gerekli kontroller için istasyona götürdü. Yapılan incelemede herhangi bir yaralanma veya kırık tespit edilmemesi üzerine, Milli Parklar yetkililerinin talimatları doğrultusunda bal porsuğu yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

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