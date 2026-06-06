Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu
Bağışıklığın formülü bu ot özellikle konserve de yapılarak uzun süre tüketilmesinin önü açılıyor...
Bağışıklığın formülü bu ot özellikle konserve de yapılarak uzun süre tüketilmesinin önü açılıyor...
Sivas'ın kültürüne ve mutfağına damga vuran, türkülere bile konu olmuş madımak otu, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden pazar tezgâhlarında yerini aldı. Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli bitki, özellikle kadınlar tarafından meralarda büyük emekle, tek tek seçilerek toplanıyor.
Toplanması oldukça zahmetli olan madımak, yabani otların arasından jilet yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.
Bu emek yoğun sürecin ardından sofralara ulaşan madımak, hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Pazarlarda kilogram fiyatı 200 TL'ye kadar çıkarken, özellikle gurbetçilerin gelişiyle talebin artması bekleniyor.
Sivaslı kadınlar madımak toplarken aynı zamanda türkü söyleyerek geleneksel bir kültürü de yaşatıyor.
Yumurta, kavurma, bulgurlu çorba ve mıhlama gibi birçok farklı tarifte kullanılan bu otun sindirim sistemine faydalı olduğu ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.
Kadınlar ayrıca madımağı kurutup, konserve yaparak şehir dışındaki yakınlarına da gönderiyor.
Pazar esnafı ise sezonun yeni başladığını, ilerleyen haftalarda hem üretimin hem de talebin artacağını ifade ediyor. Madımak otu, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfaklarında yemeklerde kullanılan, besin değeri yüksek bir şifalı bitkidir. İşte madımak otunun öne çıkan faydaları: Antioksidan Kaynağı: Madımak, vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Hücrelerin yenilenmesine ve yaşlanma etkilerinin yavaşlamasına yardımcı olur.
Bağışıklık Sistemi Desteği: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci artırır. Sindirim Sistemine Destek: Lif açısından zengin olan madımak, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.
Kansere Karşı Koruyucu Etki: Antioksidan ve flavonoid bileşenleri, bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol oynayabilir.
Kemik ve Diş Sağlığı: Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalp Sağlığı: Potasyum içeriği sayesinde kalp ritmini düzenlemeye ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.
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