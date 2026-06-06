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Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu Hepsi birbirinden ilginç Dünya Kupası’nda tarihe geçen hüsranlar Frig Vadisi'nin kalbi Döğer'den Türkiye'ye kültür ve eğitim mesajı Arda Turan'la ilgili şaşkına çeviren gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı İşte Vincenzo Italiano'nun ekibi! Beşiktaş'ı ayağa kaldıracaklar Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf
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Yeniakit Publisher
Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Bağışıklığın formülü bu ot özellikle konserve de yapılarak uzun süre tüketilmesinin önü açılıyor...

#1
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Sivas'ın kültürüne ve mutfağına damga vuran, türkülere bile konu olmuş madımak otu, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden pazar tezgâhlarında yerini aldı. Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli bitki, özellikle kadınlar tarafından meralarda büyük emekle, tek tek seçilerek toplanıyor.

#2
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Toplanması oldukça zahmetli olan madımak, yabani otların arasından jilet yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.

#3
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Bu emek yoğun sürecin ardından sofralara ulaşan madımak, hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Pazarlarda kilogram fiyatı 200 TL'ye kadar çıkarken, özellikle gurbetçilerin gelişiyle talebin artması bekleniyor.

#4
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Sivaslı kadınlar madımak toplarken aynı zamanda türkü söyleyerek geleneksel bir kültürü de yaşatıyor.

#5
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Yumurta, kavurma, bulgurlu çorba ve mıhlama gibi birçok farklı tarifte kullanılan bu otun sindirim sistemine faydalı olduğu ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Kadınlar ayrıca madımağı kurutup, konserve yaparak şehir dışındaki yakınlarına da gönderiyor.

#7
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Pazar esnafı ise sezonun yeni başladığını, ilerleyen haftalarda hem üretimin hem de talebin artacağını ifade ediyor. Madımak otu, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfaklarında yemeklerde kullanılan, besin değeri yüksek bir şifalı bitkidir. İşte madımak otunun öne çıkan faydaları: Antioksidan Kaynağı: Madımak, vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Hücrelerin yenilenmesine ve yaşlanma etkilerinin yavaşlamasına yardımcı olur.

#8
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Bağışıklık Sistemi Desteği: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci artırır. Sindirim Sistemine Destek: Lif açısından zengin olan madımak, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.

#9
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Kansere Karşı Koruyucu Etki: Antioksidan ve flavonoid bileşenleri, bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol oynayabilir.

#10
Foto - Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Kemik ve Diş Sağlığı: Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalp Sağlığı: Potasyum içeriği sayesinde kalp ritmini düzenlemeye ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.

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