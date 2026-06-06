Fiyatı 200 TL'ye kadar çıkıyor... Bağışıklığın formülü ot: Kilosu 200 liradan, sindirim dostu

Pazar esnafı ise sezonun yeni başladığını, ilerleyen haftalarda hem üretimin hem de talebin artacağını ifade ediyor. Madımak otu, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfaklarında yemeklerde kullanılan, besin değeri yüksek bir şifalı bitkidir. İşte madımak otunun öne çıkan faydaları: Antioksidan Kaynağı: Madımak, vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Hücrelerin yenilenmesine ve yaşlanma etkilerinin yavaşlamasına yardımcı olur.