  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: Ölü ve yaralılar var CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor TikTok'ta rezaletin böylesi görülmedi! Canlı yayında dini nikah kıyarak kutsal değerleri ayaklar altına aldılar! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer tokadı! Görüşmeyi reddetti Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit Somali'deki muhalif kalkışmaya anayasal tokat! Sivilleri siper eden silahlı milisler etkisiz hale getirildi! CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki dev ihaleye fesat ve yolsuzluk davasında flaş mütalaa! Örgüt lideri ilan edilen başkan için 77 yıla kadar hapis istendi! Ünlüler dünyasında uyuşturucu rezaleti patladı! Adli Tıp raporuyla zehir sarmalı ifşa oldu! CHP'de fon kavgası büyüyor! Bağımsızlık maskeli muhalif gazetecilerin döviz vurgunu deşifre oldu!
Spor Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına rekor zam
Spor

Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına rekor zam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına rekor zam

Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı'nın 1.7 milyon euro olan maaşını 2.5 milyon euro seviyesine çıkaracak.

Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı'nın 1.7 milyon euro olan maaşını 2.5 milyon euro seviyesine çıkaracak.

Galatasaray'ın üst üste kazandığı 4 şampiyonluğun defanstaki değişilmez kalesi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı yönetim tarafından ödüllendiriliyor.

 

YÜZDE 50 ZAM

Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray, Abdülkerim'in maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak. Yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim'in maaşının Euro cinsinden değeri yaklaşık 1.7 milyon Euro.

Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

 

UZUN VADELİ PLAN

Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp Abdülkerim'in normal şartlarda 2027'de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.

 

BİRİNCİ KAPTAN OLABİLİR

Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ın birinci kaptanı olabilir.

 

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda tam 171 resmi maça çıkan Abdülkerim, bir stoper olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik hücum katkısıyla takımını sırtladı.

Okan Buruk'un ardından milli takımda Montella'nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, bu dev sözleşmeyi sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23