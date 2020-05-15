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TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl, "Akıllı İşaretleri" öğretiyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:19:44 -
TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl, "Akıllı İşaretleri" öğretiyor

İSTANBUL (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) akıllı işaretlerini çocuklara anlatmak üzere, TRT Çocuk'un sevilen kahramanı "Pırıl"ın yer aldığı bir kamu spotu hazırlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kalan çocukların televizyonun zararlı içeriklerinden korunmasını sağlamak amacıyla TRT Çocuk ve RTÜK iş birliğiyle hazırlanan kamu spotunda "Akıllı İşaretler" konusuna yer verildi.

Kamu spotunda TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından Pırıl ve kardeşi Uzay, minik izleyicileri "Akıllı İşaretler" konusunda bilgilendiriyor. Kamu spotunda, çocukların televizyonda neler izleyip, neler izlenmemesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verilirken, yaşlarına uygun içerikleri izlemeleri öneriliyor.

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