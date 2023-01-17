  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

CHP’Lİ belediyeden YAVAŞ YAVAŞ yalan ve algı oyunu! Önce çürüttü sonra yeniliyoruz dedi

Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

ABD vermeyince Türkler yaptı! F-35'lere rakip olacak

Akın akın geliyorlar! Almanya yerine Türkiye'yi seçtiler

Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Samimiyet testi için adres gösterildi! Cumartesi annelerine bomba çağrı

Tarihçi Erhan Afyoncu, TB2 SİHA'ları yapan Bayraktar ailesiyle ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı: Bunu unutuyorlar

Hem reklam parası aldılar, hem de hakaret ettiler! tv100'de nankörlük, iş bilmezlik, küstahlık hepsi bir arada!

Dünyanın en büyük uçağından rekor kıran test!
Medya TRT 1'in iddialı dizisi finaliyle veda ediyor!
Medya

TRT 1'in iddialı dizisi finaliyle veda ediyor!

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 18 Ocak Çarşamba günü final bölümüyle ekrana geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:52:00 -
TRT 1'in iddialı dizisi finaliyle veda ediyor!

Uluçınarlıların Kaderi Belirleniyor

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 18 Ocak Çarşamba günü final bölümüyle ekrana geliyor.

Kasaba Doktoru final bölümünde:

Yalçın’ın oyunu Hakan’ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk’i hayal kırıklığına uğratır. Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer’in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

Mine, mücadele etmesi için Hakan’a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar’da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır. Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı’yı bulur. Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın’ın yargılandığı dava ve Hakan’ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir. Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar’a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?

‘Kasaba Doktoru’ final bölümüyle Cuma günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru Final Bölümü (32. Bl.) Fragman

https://youtu.be/Fq4kR-X7utA

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23