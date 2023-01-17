TRT 1'in iddialı dizisi finaliyle veda ediyor!

Uluçınarlıların Kaderi Belirleniyor

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 18 Ocak Çarşamba günü final bölümüyle ekrana geliyor.

Kasaba Doktoru final bölümünde:

Yalçın’ın oyunu Hakan’ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk’i hayal kırıklığına uğratır. Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer’in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

Mine, mücadele etmesi için Hakan’a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar’da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır. Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı’yı bulur. Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın’ın yargılandığı dava ve Hakan’ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir. Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar’a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?

‘Kasaba Doktoru’ final bölümüyle Cuma günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru Final Bölümü (32. Bl.) Fragman

https://youtu.be/Fq4kR-X7utA