TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı son bölümü ne zaman? Gönül Dağı neden final yapıyor? Gönül Dağı bu hafta var mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN, NİÇİN YOK? | Gönül Dağı neden yayınlanmad 7 Mayıs? Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri oldu. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi ile seyircilerinin yüreğini ısıtan Gönül Dağı, 26 Kasım Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yer almadı. Bunun üzerine arama motorlarında Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman2022? 26 Kasım TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

26 KASIM TRT1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

Gönül Dağı dizisi bu hafta ve önümüzdeki hafta TRT 1'de yayımlanan Dünya Kupası maçları sebebiyle ekrana gelmeyecek.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi... Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat…

Gönül Dağı Dilek annesi kimdir?

Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan.

Gönül Dağı Selma Öğretmeni Melis Sevinç Kimdir?

Oyunculuğa Zalim İstanbul dizisi ile başlayan Melis Sevinç 2022 yılında Hayaller ve Hayatlar dizisinde Lale karakterini oynamıştır. Melis Sevinç şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde kasabaya yeni gelen Selma öğretmen karakterini oynayacak.

Gönül dağı oyuncuları yeni öğretmen: Oyuncu Gönül Dağı dizisinde Gülsüm canlandıran Ulviye Karaca

Ulviye Karaca kimdir?

1 Mart 1968 Ankara doğumludur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirerek elde etmiştir. Yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda yer almış bir oyuncudur.