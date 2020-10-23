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Spor Triatlonda 2020 ETU Next Generation Challenge projesi tamamlandı
Spor

Triatlonda 2020 ETU Next Generation Challenge projesi tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:09:01 -
Triatlonda 2020 ETU Next Generation Challenge projesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından organize edilen 2020 ETU Next Generation Challenge Projesi tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ETU'nun pandeminin yarattığı sosyal ve sportif kısıtlamalara alternatif düzenlediği 2020 ETU Next Generation Challenge projesine 553 sporcu katıldı.

Federasyonun 18 ayrı ilde Oral B puanlı Triatlon Liginde ilk iki etap sonucunda elde edilen derecelerden en iyilerini bildirerek katıldığı projede Türkiye, 137 sporcuyla en yüksek katılımı gösterdi.

ETU yönetimi katılımın sayısının yüksekliği nedeniyle federasyona gönderdiği teşekkür mektubunda işbirliğinin yeni projelerle devam edeceğini bildirdi.

Proje kapsamında, Avrupa genelinden 15-19 yaş (2001-2005 doğumlu) sporculara yönelik 400 metre yüzme ve 3 bin metre koşu mesafelerinde performans testleri düzenlendi.

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