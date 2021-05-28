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Ekonomi Trendyol'un STK’lara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı aştı
Ekonomi

Trendyol'un STK’lara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı aştı

Trendyol, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla başlattığı Sepette İyilik Hareketi büyümeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 08:54:00 -
Trendyol'un STK’lara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı aştı

Yakup Sarıçiçek

31 STK’yı tek çatı altında toplayan Trendyol’un, 8 ayda bu kuruluşlara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı geçti. Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, ülke için en büyük pozitif etkiyi sağlamaya verdikleri öneme işaret etti. Platform üzerinden, milyonlarca müşteriyi ve yüz binlerce satıcıyı toplumsal sorunların çözümüne ortak edebildiklerini aktaran Mutlu, sosyal kalkınmanın en etkili güçlerinden olan STK’ların güçlendirilmesini de bu bağlamda çok önemsediklerini vurguladı. Mutlu, 8 ay önce STK’lara ek kaynak oluşturmak için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Her geçen gün büyüyen bu proje sayesinde farklı alanlarda topluma katkı sağlayan STK’lara el birliğiyle daha fazla destek olacağız. Trendyol olarak, bu proje kapsamında STK’ların dijitalleşme süreçlerine de destek oluyoruz.”
Yeni Akit Gazetesi

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