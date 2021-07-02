Trendyol, TMOK resmi sponsoru oldu

Yakup Sarıçiçek

Trendyol, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular Taha Akgül, Ferhat Arıcan, Evin Demirhan, Busenaz Sürmeneli ve Nur Tatar’a da destek verecek. Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, Trendyol’un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini bildirdi. Türkiye için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefiyle, Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluk olarak gördüklerini belirten Mutlu, şunları kaydetti: “Bu kapsamda, ülkemizin olimpiyatlarda güçlü temsiliyeti için yıllardır büyük emek harcayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo’da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın olimpiyat heyecanını paylaşıyor, Tokyo’da yürekten başarılar diliyoruz.”

