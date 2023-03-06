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Ekonomi Trendyol ‘Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını genişletti
Ekonomi

Trendyol ‘Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını genişletti

Trendyol, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde oluşturduğu Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla genişletti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:42:00 -
Trendyol ‘Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını genişletti

Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu ile depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak. Trendyol, ayrıca deprem sonrası uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin eğitimlere devam edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçları olan bilgisayar konusunda da destek verecek. Sağladığı bilgisayarları, TEV aracılığıyla depremzede üniversite öğrencilerine ulaştıracak.

İlk andan itibaren afet bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik desteklerini sürdüren Trendyol, depremzede öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.

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