Tren kazası soruşturmasında sıcak gelişme!
Ankara'da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasına yönelik soruşturma bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.20 Aralık 2018 Perşembe 13:36
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarpması sonucu gereçekleşen kaza için başlatılan soruşturma genişletildi.
Kazayla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi tutuklanmıştı. Ankara’da tren kazasına yönelik açılan soruşturmada Gar Müdür Yardımcısının da arasında bulunduğu 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu
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