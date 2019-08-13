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Transözofageal Ekokardiyografi nedir?

Ekokardiyografi kalbin iç yapısının ve işlevlerinin ses dalgaları (ultrason) ile incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi yönteminin yeterli olmadığı durumlarda yemek borusu yolu ile yapılan ekokardiyografi yöntemine transözofageal ekokardiyografi denir. Transözofageal Ekokardiyografi hangi durumlarda yapılır?

13 Ağustos 2019 Salı 15:26
Transözofageal Ekokardiyografi nedir?

Ekokardiyografi kalbin iç yapısının ve işlevlerinin ses dalgaları (ultrason) ile incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi yönteminin yeterli olmadığı durumlarda yemek borusu yolu ile yapılan ekokardiyografi yöntemine transözofageal ekokardiyografi denir. Transözofageal Ekokardiyografi hangi durumlarda yapılır? 

Kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesi gibi durumlarda transözofageal ekokardiyografi uygulanmaktadır. Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda bu yönteme başvurulur.

Kalp için eko nedir?

Ultrason dalgaları , insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000-20.000 titreşim/sn.). Ses dalgaları , tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:26
  1. Transözofageal Ekokardiyografi nedir?
  2. Transözofageal Ekokardiyografi hangi durumlarda yapılır?
  3. Kalp için eko nedir?

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