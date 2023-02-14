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Spor Transfer dönemi ikinci kez uzatılabilir! FIFA'ya flaş başvuru
Spor

Transfer dönemi ikinci kez uzatılabilir! FIFA'ya flaş başvuru

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması için FIFA'ya başvurduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:38:00 -
Transfer dönemi ikinci kez uzatılabilir! FIFA'ya flaş başvuru

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması için FIFA'ya başvurduklarını duyurdu.

Ülkemizde meydana gelen depremin ardından 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir hamle daha geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması için FIFA'ya başvurduklarını duyurdu.

Öte yandan ligden çekilen Gaziantep FK, Hatayspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor gibi deprem bölgesinin takımlarında forma giyen oyuncular, sezon sonuna kadar başka bir takımda özel izinle oynayabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Çekilen kulüplerdeki oyuncuların transferiyle ilgili yönetim olarak karar aldık, FIFA'dan izin bekliyorduk. FIFA'dan izin geldi. Bildiğiniz gibi, transfer geçen hafta bitti. Biz buna FIFA'dan 10 günlük bir izin aldık. Bu 10 günlük izin hafta sonu bitecek. Tekrar FIFA'ya bugün bir mektup yazdık, sürenin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla ilgili. Olumlu veya olumsuz bir haber yok. Ancak, 10 günlük süre geçerli." dedi.

Ayrıca Mehmet Büyükekş "Süper Lig'den ve 1. Lig'den çekilen Hatayspor, Gaziantep, Malatyaspor ve Adanaspor'un talepleri oldu. Bu kulüplerden yabancı oyuncu transfer edilirse, Süper Lig'de 8+1, 1. Lig'de 5+1 olarak oynatabilme imkanı sağladık. Kulüplerimiz ile bir takım kulüpler görüşme halindeler; kiralık veya satılık olarak. Bir diğer kararımız var. Hocalar 1 sezonda 2 takım çalıştırınca, 3. takımı çalıştıramıyorlardı. TFF'nin yetkisinde bu durum. Bu kararı aldık, bir başka takım çalıştırabilecekler. Futbolcular ile ilgili karar FIFA'da. Eğer futbolcular da 2 kulüpte oynadıysa sırf bu kulüpte oynayan oyuncular için 3. bir kulübe de transfer iznini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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