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Eğitim Trakya'nın eğitim modeli belli oldu! Hem karma hem uzaktan eğitime karar verildi
Eğitim

Trakya'nın eğitim modeli belli oldu! Hem karma hem uzaktan eğitime karar verildi

Trakya Üniversitesi’nin (TÜ) 2020-2021 akademik yılı güz yarı yılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:34:00 -
Trakya'nın eğitim modeli belli oldu! Hem karma hem uzaktan eğitime karar verildi

Üniversite senatosunda yapılan toplantıda yeni akademik yılın güz döneminde büyük oranda uzaktan eğitim modeli uygulanmasına karar verildi. Karara göre, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri (hemşirelik bölümleri) fakülteleri ile Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) hibrit (karma) eğitim modeli uygulanacak. Diğer fakültelerin tamamında ise güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile eğitim yapılacak. Senato yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak eğitim modeli kararını ise enstitülere bıraktı.

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