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Ekonomi Trakya’daki gümrük kapılarından 5,5 milyon araç geçti
Ekonomi

Trakya’daki gümrük kapılarından 5,5 milyon araç geçti

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:54:00 -
Trakya’daki gümrük kapılarından 5,5 milyon araç geçti

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık Trakya’daki gümrük kapılarından 5,5 milyon araç geçtiğini açıkladı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından geçen araç ve yolcu sayılarının arttığını ifade etti. Kınık, “2023’te gümrük kapılarımızda 5 milyon 487 bin 592 araç, 15 milyon 6 bin 852 yolcunun gümrük işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllara göre araç ve yolcu sayısında yüzde 11 artış gerçekleşmiştir” dedi.

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