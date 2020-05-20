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Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:25:01 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde, önceki günlere nazaran bayram öncesi hareketliliği yaşanıyor.

Alışveriş yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Polis ve belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ateş ölçümü yaparak, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli kent genelinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların "Evde kal" çağrısına kısmen uyduğu gözlendi.

İnsan ve araç trafiğinde düne göre artış yaşanırken özellikle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman yoğunluk artıyor.

Maske takma zorunluluğunun getirildiği kentte, bazı vatandaşların buna uymadığı görüldü. Polis ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşların maske takmalarını istedi.

Tekirdağ'da da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.






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