Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Selimiye Meydanı ve çevresinin sakin olduğu görülürken kentin en işlek noktasında olup girişlerin kısıtlandığı Saraçlar ve Çilingirler Caddelerinde hafta sonu ve güneşli havaya rağmen sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri, bu caddelere giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

- Kırklareli



Kırklareli'nde hafta sonu olması dolayısıyla cadde ve sokaklardaki insan hareketliliğinde düne göre azalma yaşandığı gözlendi.



Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.



Festival alanında ise bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.



Kentte vatandaşların birçoğunun maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlendi.



- Tekirdağ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte Hükümet Caddesi, Köprübaşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.



Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.











