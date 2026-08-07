'Muhaliflerin karılarına tecavüz edin' demişti! Esed'in yakalanan müftüsüne hak ettiği ceza verildi

Suriye'de Beşar Esed rejiminin eski müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun'un yargılanmasına bugün devam edildi. Savcılık,Hassun hakkında idam cezası talep etti.

Talep, geçiş dönemi adaleti konusunda faaliyet gösteren Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinin perşembe günü düzenlediği duruşmada sunuldu.

Mahkeme dosyayı incelemeye aldıktan sonra kararın açıklanmasını 24 Ağustos'a erteledi.

Suriye Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Kurumu, duruşmada savcılığın mütalaasının sunulduğunu, müdahil tarafın avukatının savunmasının dinlendiğini ve sanığın son sözlerinin alındığını, ardından mahkemenin hükmü açıklamak üzere davayı ertelediğini bildirdi.

Hassun mahkeme önünde son sözlerini söyledi ve geçmişteki ifadeleri nedeniyle özür dileyerek sözlerinin "kastettiğinden farklı anlaşıldığını" savundu.

Hassun'a yöneltilen başlıca suçlamalar şu şekildeydi:

- Beşar Esed, eski İstihbarat Başkanı Ali Memluk, üst düzey askeri yetkililer ve rejim yanlısı milis liderleriyle resmi görev sınırlarını aşan ilişkiler kurmak.

- Ordu ve güvenlik güçlerine yönelik konuşmalarında rejim karşıtlarına yönelik şiddeti teşvik etmek.

- Medya açıklamalarında sivilleri hedef alan söylemler kullanmak ve Halep'in doğusundaki sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmak.

- Rejim ordusunu, muhalif bölgelerin yok edilmesi ve imha edilmesi yönünde teşvik etmek, İdlib halkını öldürme ve zorla göç ettirme tehdidinde bulunmak.

- Rejim komutanı İsam Zahreddin ile İranlı General Kasım Süleymani gibi savaş suçlarıyla suçlanan isimleri ve Rusya ile İran'ın Suriye'ye askeri müdahalelerini desteklemek.

Ahmed Bedreddin Hassun kimdir?

Ahmed Bedreddin Hassun, 1949 yılında Halep'te doğdu.

Ezher Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra 2002'de Halep Müftüsü, 2005'te ise Beşar Esed tarafından Suriye Büyük Müftüsü olarak atandı.

2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından rejimin en önde gelen savunucularından biri olan Hassun, muhaliflere yönelik sert açıklamaları ve rejimin askeri operasyonlarını meşrulaştıran fetvalarıyla öne çıktı.

İnsan hakları kuruluşları, Hassun'u rejimin işlediği savaş suçlarına dini meşruiyet sağlayan isimlerden biri olarak gösterirken, hakkında Seydnaya Cezaevi'ndeki infaz sürecinde rol aldığı yönünde iddialar da bulunuyor.

Büyük Müftülük makamı, 2021 yılında Beşar Esed tarafından kaldırılarak Hassun'un görevine son verildi. Ancak Hassun'un rejim ile ilişkileri, rejimin devrilmesine kadar devam etti.

Suriye makamları Hassun'u, başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının uygulanması kapsamında 27 Mart 2025'te Şam Uluslararası Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmaya çalışırken gözaltına aldı.

Kaynak: Mepa News