  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Trakya Üniversitesi’nin 2023 hedefi: 10 bin yabancı öğrenciye eğitim
Eğitim

Trakya Üniversitesi’nin 2023 hedefi: 10 bin yabancı öğrenciye eğitim

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversitenin 2023’te 10 bin yabancı öğrenciye eğitim vermeyi hedeflediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:18:00 -
Trakya Üniversitesi’nin 2023 hedefi: 10 bin yabancı öğrenciye eğitim

TÜ heyeti Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katıldı. Prof. Dr. Türkyılmaz, Maarif Ajansınca Strazburg’da düzenlenen fuarın üniversitelere yeni bir açılım sağladığını belirtti.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 5 milyon soydaşın olduğunu aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti: “Uluslararası öğrenci sayısı 6 bine yaklaşan üniversitemiz, tanıtım faaliyetlerini uluslararası arenada sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Ajansı tarafından Fransa’nın Strazburg şehrinde bu yıl ilki düzenlenen ve katılımcı üniversitelerin Ticaret Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklendiği Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na üniversitemiz de katıldı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay