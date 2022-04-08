Trakya Üniversitesi’nin 2023 hedefi: 10 bin yabancı öğrenciye eğitim

TÜ heyeti Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katıldı. Prof. Dr. Türkyılmaz, Maarif Ajansınca Strazburg’da düzenlenen fuarın üniversitelere yeni bir açılım sağladığını belirtti.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 5 milyon soydaşın olduğunu aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti: “Uluslararası öğrenci sayısı 6 bine yaklaşan üniversitemiz, tanıtım faaliyetlerini uluslararası arenada sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Ajansı tarafından Fransa’nın Strazburg şehrinde bu yıl ilki düzenlenen ve katılımcı üniversitelerin Ticaret Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklendiği Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na üniversitemiz de katıldı.”