Trakya Üniversitesi desleri ne zaman başlıyor 2021? Trakya Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi. YÖK Başkanı Özvar, “Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecekler. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrid) eğitim usulleri ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek." dedi. Peki Trakya Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlıyor?

Trakya Üniversitesi desleri ne zaman başlıyor 2021?

Trakya Üniversitesi: Kayıtlar online olarak yapılabilecek ancak dersler yüz yüze yapılacak. Ara sınavlar yüz yüze ya da elektronik ortamda programın tercihine bağlı olarak yapılacak. Final ve bütünleme sınavları ise gerekli tedbirlerle yüz yüze uygulanacak. Eğitim yılı 27 Eylül'de başlayacak.