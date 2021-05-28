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Ekonomi Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 40 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:22:00 -
Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Trakya Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmekte.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan 1 takım
dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek verecekler.

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