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Yerel Traktörü durdurmak istemişti... Feci ölüm!
Yerel

Traktörü durdurmak istemişti... Feci ölüm!

Tokat'ta, park halindeki traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:32:00 -
Traktörü durdurmak istemişti... Feci ölüm!

Edinilen bilgeyi göre kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde meydana geldi. Sadi Urgan (63) park ettiği traktörden indikten hemen sonra hareket ettiğini fark etti.

Traktöre tekrar binerek durdurmaya çalışan Urgan’ın çabaları yetersiz kaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Urgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından talihsiz adamın cansız bedeni traktörün altından çıkartıldı. Evli ve 4 çocuk babası Urgan’ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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