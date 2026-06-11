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Yerel Traktör uçuruma yuvarlandı! 4 çocuk babası hayatını kaybetti
Yerel

Traktör uçuruma yuvarlandı! 4 çocuk babası hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Traktör uçuruma yuvarlandı! 4 çocuk babası hayatını kaybetti

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde eğimli arazide tarlasını süren 52 yaşındaki Bayram Doğru, kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa’da tarlasını sürdüğü sırada traktörünün kontrolünü kaybeden Bayram Doğru, feci kazada hayatını kaybetti.

 

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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