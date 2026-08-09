Emniyet teşkilatına 6 bin 250 yeni kadro

Emniyet Genel Müdürlüğünün personel yapılanmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Karar kapsamında merkez teşkilatına bin 550, taşra teşkilatına ise 4 bin 700 kadro tahsis edildi.

MERKEZ TEŞKİLATINA BİN 550 KADRO

Kararnameye göre EGM Merkez Teşkilatında birinci dereceden 925 başmüfettiş ve 200 merkez emniyet müdürü kadrosu oluşturuldu.

Ayrıca dereceleri 2 ile 5 arasında değişen 425 emniyet amiri kadrosu ihdas edildi. Böylece merkez teşkilatına ayrılan yeni kadroların toplamı bin 550 oldu.

TAŞRAYA 4 BİN 700 YENİ KADRO

Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına ise 500 bilgisayar işletmeni kadrosu verildi.

Bunun yanı sıra dereceleri 2 ile 5 arasında değişen 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu oluşturuldu. Kararla birlikte EGM’nin taşra birimlerine tahsis edilen toplam kadro sayısı 4 bin 700’e ulaştı.