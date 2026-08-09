Emniyet teşkilatına 6 bin 250 yeni kadro
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Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere toplam 6 bin 250 kadro oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kadro ihdasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün personel yapılanmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Karar kapsamında merkez teşkilatına bin 550, taşra teşkilatına ise 4 bin 700 kadro tahsis edildi.
MERKEZ TEŞKİLATINA BİN 550 KADRO
Kararnameye göre EGM Merkez Teşkilatında birinci dereceden 925 başmüfettiş ve 200 merkez emniyet müdürü kadrosu oluşturuldu.
Ayrıca dereceleri 2 ile 5 arasında değişen 425 emniyet amiri kadrosu ihdas edildi. Böylece merkez teşkilatına ayrılan yeni kadroların toplamı bin 550 oldu.
TAŞRAYA 4 BİN 700 YENİ KADRO
Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına ise 500 bilgisayar işletmeni kadrosu verildi.
Bunun yanı sıra dereceleri 2 ile 5 arasında değişen 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu oluşturuldu. Kararla birlikte EGM’nin taşra birimlerine tahsis edilen toplam kadro sayısı 4 bin 700’e ulaştı.