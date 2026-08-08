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Yaşam Yürekler ağızlara geldi! Bilecik’te ormanlık alanda alevler yükseldi
Yaşam

Yürekler ağızlara geldi! Bilecik’te ormanlık alanda alevler yükseldi

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Bilecik’in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personelle müdahale edildi...

Bilecik’in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda yangın paniği yaşandı. Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personelle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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