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Aktüel

Traktör ile ağaç arasında sıkışan adam hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Yarhisar Mahallesi’ndeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-28 00:23:46 -
Traktör ile ağaç arasında sıkışan adam hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Yarhisar Mahallesi’ndeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edilen bilgiye göre, Karaamca köylü N.Ş (58), saat 16.00 sıralarında komşu köy Yarhisar’a su doldurmaya gitti. İddiaya göre, köy meydanındaki çeşmenin yanına traktörünü bırakıp su doldurmaya başladı. Eğimli yolda traktörü park halindeyken birden bire hareket etmeye başladı. Traktörü durdurmak isteyen N.Ş(58) ağaçla traktör arasında kalarak can verdi. Talihsiz çiftçinin suyunu güzel bulduğu için sık sık komşu Yarhisar’a giderek su doydurduğu öğrenildi. Yenişehir Jandarma ekipleri, evli ve 2 çocuk babası N.Ş’nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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