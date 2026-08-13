ABD uçak gemisinde alarm: Askerler neden denize atlayıp ölmeye çalışıyor?

İran ile yaşanan çatışmaların ardından Orta Doğu’daki görev süresi uzatılan ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde personelin yaşadığı sorunlara ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı uçak gemisinde uzun süren konuşlandırma, art arda gelen görev uzatmaları ve gemideki ağır yaşam koşullarının askerler üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturduğu belirtildi.

Kasım 2025’te San Diego’dan ayrılan ve normal şartlarda mayıs ayında ülkeye dönmesi planlanan USS Abraham Lincoln’ın görev süresinin bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 250 gündür karaya çıkamadılar

Geminin yaklaşık 250 gündür personeli karaya çıkmadan denizde görev yaptığı belirtilirken, bu sürenin modern dönemde bir uçak gemisi açısından dikkat çekici derecede uzun olduğu ifade edildi.

Navy Times ve Stars and Stripes’a konuşan asker aileleri, belirsizliğe dönüşen görev süresinin personel üzerinde ağır bir baskıya yol açtığını söyledi.

Ailelerin aktardığına göre bazı askerler denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

San Diego’da donanma yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıya katılan bir asker yakını da eşinin kendisine “Umarım yarın uyanmam” şeklinde mesaj gönderdiğini belirterek komuta kademesine tepki gösterdi.

Küflü duş, bozuk tuvalet, sıcak su sıkıntısı

Gemideki sorunların yalnızca görev süresinin uzamasıyla sınırlı olmadığı belirtildi.

ABD Kongre Üyesi Mike Levin, uçak gemisindeki yaşam koşullarına dikkat çekerek duşlarda küf oluştuğunu, bazı tuvaletlerin çalışmadığını, çamaşırhanelerin haftalar boyunca kullanılamadığını ve sıcak su kesintileri yaşandığını söyledi.

Gemide sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin temininde de sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Gıda tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığı da öne sürüldü.

ABD Donanması baskıyı kabul etti

Askerlerin ve ailelerinin yaşadığı sorunların kamuoyuna yansımasının ardından ABD Donanması yetkililerinden de açıklama geldi.

Donanma yetkilileri, uzun süreli görevlerin denizciler ve aileleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti.

USS Abraham Lincoln’daki gelişmeler, uzun süreli askeri operasyonların yalnızca mühimmat ve lojistik üzerinde değil, görev yapan personel üzerinde oluşturduğu ağır yükü de yeniden gündeme taşıdı.