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Dünya Pakistan ordusu Belucistan'da katliam yaptı! En az 28 sivil öldürüldü
Dünya

Pakistan ordusu Belucistan'da katliam yaptı! En az 28 sivil öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Pakistan ordusu Belucistan'da katliam yaptı! En az 28 sivil öldürüldü

Pakistan ordusunun Belucistan bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 28 sivil katledildi.

Pakistan ordusunun Belucistan bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 28 sivil katledildi.

Pakistan savaş uçaklarının Belucistan bölgesinde sivil yerleşimleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği rapor edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre savaş uçakları, Belucistan eyaletine bağlı Surab bölgesinin Gundan köyüne saldırılar düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı ilk bilgilere göre, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 sivil can verdi.

Bölge kaynakları hayatını kaybedenler arasında 9 çocuğun, 7 kadının ve 12 erkeğin bulunduğunu belirtti.

 

Saldırının yerel saatle gece 02.00 sularında düzenlendiği belirtiliyor.

Pakistan hükümetine bağlı kaynaklar, saldırıda bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve patlama neticesinde bölgede hasar oluştuğunu iddia etti.

Pakistan ordusu son dönemde Belucistan ve Hayber Pahtunhva bölgelerinde silahlı grupları hedef alan saldırılar düzenlediğini öne sürüyor.

Bölge kaynakları ise bu saldırıların önemli bir kısmında sivil alanların hedef alındığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Abbas

Bu nasıl bir Haber,,,Akit? Pakistan Devletini resmen suçluyorsunuz. Kaynak vermişsin,Kaynak: Mepa News

RECEP AYDIN/SOSYAL BİLİMCİ

Hedef Silahlı Gruplar, Kurban Siviller: Belucistan’da Kronik Şiddet! SarmalıPakistan ordusunun Belucistan bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonlar, silahlı ayrılıkçı grupları hedef alırken sık sık sivil ölümlerine yol açması nedeniyle büyük bir insani kriz oluşturmakta ve uluslararası alanda sert askeri strateji eleştirilerine hedef olmaktadır. Son olarak Ağustos 2026'da Surab bölgesinde meydana gelen hava saldırıları ve patlamalarda en az 28 sivilin hayatını kaybetmesi, askeri güç kullanımının sınırlarını yeniden tartışmaya açmıştır. Ordu yetkilileri bu tür kayıpları meşru hedeflerin vurulması sırasında ortaya çıkan "ikincil hasar" veya mühimmat depolarının patlaması olarak açıklasa da, sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır silah ve hava unsurlarının kullanılması can kayıplarını kaçınılmaz hale getirmektedir.Sivil kayıplarının bu denli yüksek olmasının temel nedeni, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi yapıların düzenli bir orduya karşı asimetrik savaş taktikleri uygulayarak sivil nüfusun yoğun olduğu meskûn mahalleri ve köyleri üs olarak kullanmasıdır. Pakistan ordusunun istihbarat eksiklikleri, yanlış hedef analizleri ve terörle mücadelede sadece sert güce dayalı topyekûn baskı stratejisini benimsemesi, militanlar ile yerel halk arasındaki çizginin bulanıklaşmasına yol açmaktadır. Bu durum, sivillerin güvenliğini ikinci plana iten ve nokta atışı operasyonlar yapmak yerine geniş çaplı yıkıma neden olan hatalı bir askeri doktrinin uygulandığını göstermektedir.Belucistan'daki bu kronik şiddet sarmalının arkasında zengin doğal kaynakların paylaşımı, ekonomik adaletsizlikler ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) gibi mega projelerden yerel halkın yeterince pay alamaması yatmaktadır. Ayrılıkçı grupların askeri konvoylara ve devlet unsurlarına düzenlediği kanlı saldırılara, Pakistan ordusunun havadan ve karadan sivilleri de etkileyen sert misillemelerle karşılık vermesi bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmektedir. Sonuç olarak, askeri stratejinin sivil halkı korumaktan ziyade yalnızca silahlı unsurları yok etmeye odaklanması, bölgedeki güvensizlik ortamını körüklemekte ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmeye devam etmektedir.
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