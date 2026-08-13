Pakistan ordusu Belucistan'da katliam yaptı! En az 28 sivil öldürüldü

Pakistan ordusunun Belucistan bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 28 sivil katledildi.

Pakistan savaş uçaklarının Belucistan bölgesinde sivil yerleşimleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği rapor edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre savaş uçakları, Belucistan eyaletine bağlı Surab bölgesinin Gundan köyüne saldırılar düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı ilk bilgilere göre, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 sivil can verdi.

Bölge kaynakları hayatını kaybedenler arasında 9 çocuğun, 7 kadının ve 12 erkeğin bulunduğunu belirtti.

Saldırının yerel saatle gece 02.00 sularında düzenlendiği belirtiliyor.

Pakistan hükümetine bağlı kaynaklar, saldırıda bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve patlama neticesinde bölgede hasar oluştuğunu iddia etti.

Pakistan ordusu son dönemde Belucistan ve Hayber Pahtunhva bölgelerinde silahlı grupları hedef alan saldırılar düzenlediğini öne sürüyor.

Bölge kaynakları ise bu saldırıların önemli bir kısmında sivil alanların hedef alındığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News