11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 15 Ağustos'ta başlayacak

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilecek fuarın, bu yıl 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve merkezi Kahire'de bulunan Arap Yayıncılar Birliği tarafından akredite edilen organizasyonun, yayıncılık, kültür ve akademi dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olması amaçlanıyor.

Fuar, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve eğitimcilerin yanı sıra Arapçaya ilgi duyan farklı milletlerden okur, yazar, gazeteci ve araştırmacılara da geniş bir buluşma alanı sunuyor.

Etkinlik bünyesindeki telif ve tercüme bölümünde yayıncılar, yazarlar, akademisyenler, çevirmenler, grafik tasarımcılar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni projeler, yayın hakları ve uluslararası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek.

Türk edebiyatının Arap dünyasında daha geniş çevrelere ulaşmasını ve Türkçeden Arapçaya çeviri hareketlerinin hızlanmasını amaçlayan TULIA (Turkish Literature in Arabic) Projesi de fuarda yer alacak.

Proje kapsamındaki stantta Türk yazar ve çevirmenler bir araya gelerek Türkçeden Arapçaya çevrilen kitaplara ilişkin veri tabanını ve yürütülen çalışmaları görünür kılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuar Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, Arap yayınevlerini İstanbul'da bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "11 yıldır devam eden bu buluşma, yalnızca kitapların ve yayıncıların bir araya geldiği bir fuar olmanın ötesinde, Türkiye ile Arap dünyası arasında güçlü bir kültür köprüsü kuruyor." ifadesini kullandı.

Çeviri ve telif faaliyetlerinin bu köprünün en önemli unsurlarından biri olduğunu aktaran Ağırakça, şunları kaydetti:

"Türkçeden Arapçaya yapılan çeviriler ve gelişen telif ilişkileri sayesinde Türk edebiyatının Arap dünyasındaki görünürlüğünün giderek arttığını görüyoruz. Arap okurlar artık Türkiye'den İbrahim Kalın, Rasim Özdenören, Halil İnalcık gibi fikir ve düşünce adamlarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Daha önceden sadece belli isimlerin üzerinden tanınan Türk edebiyatı artık Arap dünyasında çok farklı isimlerle tanınmaya başlandı."

Fuar, 15 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak.

Törene, Suriye, Katar, Umman, Fas, Kuveyt ve Cezayir'den bakanlık yetkilileri, uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kültür, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katılımı bekleniyor.

Bu yıl "Hikaye devam ediyor" temasıyla düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.