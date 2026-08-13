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Gündem FETÖ soruşturması yalanıyla çifti tuzağa düşürdüler! Altın ve dövizleri böyle aldılar
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FETÖ soruşturması yalanıyla çifti tuzağa düşürdüler! Altın ve dövizleri böyle aldılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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FETÖ soruşturması yalanıyla çifti tuzağa düşürdüler! Altın ve dövizleri böyle aldılar

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini savcı ve adliye personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, “Hakkınızda FETÖ soruşturması var” yalanıyla bir çifti hedef aldı. Altın ve dövizleri poşete koydurarak alan şüpheliler, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla deşifre edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde telefon dolandırıcılarının kullandığı yöntem pes dedirtti.

Olay, 7 Ağustos’ta meydana geldi. Kırkağaç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını telefonla arayan bir kişi, kendisini “Soma Cumhuriyet Savcısı” olarak tanıtarak Y.M. hakkında adliyede gizli bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi ve Y.M.’nin adliyeye yönlendirilmesini istedi.

Y.M.’nin adliyeye gitmesinin ardından evde yalnız kalan 65 yaşındaki eşi M.M. bu kez başka bir şüpheli tarafından arandı.

“FETÖ’ye para aktarıldı” yalanı

Kendisini “savcılık yazı işleri müdürlüğü personeli” olarak tanıtan şüpheli, M.M.’ye banka hesabından FETÖ’ye para aktarıldığını söyledi.

Şüpheli, evde bulunan altın ve dövizlerin bir poşete konularak kendisine verilen adrese bırakılmasını istedi. Korkuya kapılan kadın, evdeki altın ve dövizleri poşete koyarak Memiş Mahallesi 90. Sokak girişine bıraktı.

Bir süre sonra bölgeye gelen kişi, içerisinde ziynet eşyaları ve döviz bulunan poşeti alarak kayıplara karıştı.

Kameralar dolandırıcıları ele verdi

Dolandırıldıklarını fark eden çiftin şikâyeti üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Görüntülerden poşeti alan kişinin K.A. (25) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan K.A.’nın ifadesinden hareketle soruşturma genişletildi.

Ekipler, K.A.’nın altın dolu poşeti aldıktan sonra kardeşi A.K.K. ve arkadaşı T.C.C. ile araçla Akhisar’a gittiğini belirledi.

Şüphelilerin burada bir kuyumcuda bin dolar bozdurduğu, parayı ana şüpheli olduğu belirtilen Ö.Ç.’nin annesinin banka hesabına yatırdığı, kalan para ve ziynet eşyalarını ise A.E.’nin evinde sakladığı tespit edildi.

Altınlar ve paralar bulundu

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda;

5 tam altın, 2 yarım altın, 2 altın küpe, 1 altın bileklik, 1 altın kolye, 1 altın bilezik, 18 bin 400 lira ve 550 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edildi.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı. T.C.C., A.K.K. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ana şüpheli olduğu değerlendirilen Ö.Ç.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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