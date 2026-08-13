Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, “Ulan! PKK bitecekse, onu da biz bitiririz” başlıklı köşe yazısında, TBMM’de kabul edilen “Millî Dayanışma Yasası” üzerinden terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi.

“PKK’ya genel af yok”

Yasa hakkında kamuoyunda dile getirilen eleştirilere değinen Tokur, düzenlemenin “bölünme”, Abdullah Öcalan, örgüt yöneticileri ve PKK mensuplarına yönelik genel af gibi hükümler içermediğini belirtti.

Tokur, örgütün bütün bileşenlerinin silah bırakmasının temel şart olduğuna dikkat çekerek, silahların terk edildiğinin MİT ve emniyet tarafından tespit edilmesinin ardından düzenlemenin hayata geçeceğini ifade etti.

PKK’nın Irak, Suriye ve İran’daki uzantılarının da silahlarını teslim etmesinin öngörüldüğünü belirten Tokur, sürecin herhangi bir “aracı, garantör ülke veya gözlem heyeti” olmadan Türkiye’nin kendi iradesiyle yürütülmesini önemli bulduğunu kaydetti.

Erdoğan ve Bahçeli vurgusu

Yüksel Tokur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçte üstlendiği role dikkat çekerek, iki liderin kararlı tutumunun Türkiye üzerinde hesap yapan çevrelerin planlarını bozduğunu savundu.

Tokur, “Örgütü kurduran küresel güçlerin de en büyük rüyası aynıydı. İşte biz o rüyayı kâbusa çevirdik” ifadelerini kullandı.

Terör sorununun çözümüne yönelik adımlara karşı çıkan çevreleri de sert sözlerle eleştiren Tokur, PKK’nın sona ermesinin Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

“Eski Türkiye olsaydı...”

Yazısının sonunda CHP’nin tek parti döneminde Ankara Valiliği yapan Nevzat Tandoğan’a atfedilen “Şeriat gelecekse, onu da biz getiririz” sözünden hareketle dikkat çeken bir benzetme yapan Tokur, yazısına adını veren şu ifadeyi kullandı:

“Eski Türkiye olsaydı; ‘Şeriat gelecekse, onu da biz getiririz’ sözüyle ünlü, CHP’nin tek parti dönemi Ankara Valisi Nevzat Tandoğan: ‘Ulan! PKK bitecekse, onu da biz bitiririz’ derdi!”

Tokur, yazısını Türkiye’de “biz asılız” anlayışının terk edilmesi ve toplumun birlik içerisinde hareket etmesi gerektiği mesajıyla tamamladı.

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