İran'dan Trump'a Jet Yalanlama!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sarı şeytan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdiklerine dair iddialarına Tahran yönetiminden jet yanıt geldi. İran tarafı ABD'nin ablukanın kaldırıldığına ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şartları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını duyurdu.
Sarı şeytan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdiklerine dair iddialarına Tahran yönetiminden jet yanıt geldi. İran tarafı ABD'nin ablukanın kaldırıldığına ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şartları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını duyurdu.
İran, işgalci Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.
Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD'li yetkililerin, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerçeği değiştirmiyor. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadeleri kullanıldı.
TRUMP'TAN YALAN DOLAN İFADELER
Küresel haydut Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ileri sürmüştü.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." demişti.
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