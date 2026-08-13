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Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

İş insanı ve pilot Orhan Ünsal, yıllar önce annesine verdiği 'Bir gün köyüme uçakla geleceğim' sözünü tuttu. Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki Çakırkaya köyüne özel uçağıyla gelen Ünsal, 15 günün ardından köylülerin alkışlarıyla Ankara’ya uğurlandı.

#1
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde yıllar önce verilen bir söz gerçeğe dönüştü.

#2
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Yaklaşık 15 gün önce Ankara Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan havalanarak Çakırkaya köyüne güvenli şekilde iniş yapan Ünsal için, dönüşte kullanılmak üzere Şiran Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle uygun bir pist hazırlandı. Araziye zarar verilmeden bir günde oluşturulan pist, uçağın kalkışına uygun hale getirildi. Köyde kaldığı süre boyunca vatandaşlarla bir araya gelen ve bazı köylüleri uçağıyla uçuran Ünsal, bugün ailesi ve köylüler tarafından uğurlandı. Ünsal, alkışlar eşliğinde uçağına binerek köyden havalanırken vatandaşlar da uçağın gökyüzünde kaybolduğu ana kadar el salladı.

#3
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Orhan Ünsal, uçuş süreci ve hazırlanan pistle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz yaklaşık 15 gün önce Ankara'dan, Ankara Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan bu noktaya plan çektik. Planımızın onaylanmasına müteakip kalkışımızı gerçekleştirdik ve buraya da emniyetli bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Daha sonra burada tabii kalkış için daha uygun bir pist gerekiyordu. Kaymakamımız ve belediye başkanımız da bu konuda yardımcı oldular. Buraya bizim uçağımızın kalkışına uygun bir pist gerçekleştirildi. Araziye herhangi bir zarar verilmeden bu pist yapıldı. Bugün de inşallah buradan kalkışımızı gerçekleştireceğiz ve Ankara Orhan Ünsal Hava Parkı'na da inişimizi yapmış olacağız. Yaklaşık uçuş süremiz 2 saat 45 dakika ile 3 saat arasında olacak. Saat 08.00 gibi kalkacağız inşallah, 11.00 gibi de Ankara'da olacağız" dedi.

#4
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Amatör ve sportif havacılığın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal, "Ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum: Bu tür düzlükler aslında ülkemizin her tarafında var ama yerel yönetimlerimizin özellikle amatör ve sportif havacılıktan çok haberleri yok. Tabii bu konuda çok tecrübeleri yok. O nedenle biz buraya indikten sonra hem belediye başkanımız hem de kaymakamımızla iletişim kurduk. Onlar sağ olsunlar bize yardımcı oldular ama biz bunu anlattık; yani amatör ve sportif havacılığın nasıl gelişmesi gerektiğini ve bu konuda yerel yönetimlerin de neler yapması gerektiğini kaymakamımıza ve belediye başkanımıza söyledik" diye konuştu.

#5
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Bu tür alanların "İlçeler Hava Kampüsü" projelerine uygun olduğunu ifade eden Ünsal, "Bu tür alanlar ülkenin her tarafında var. Devletimizin de aslında tüm Türkiye'de ‘İlçeler Hava Kampüsü' projeleri var. Dolayısıyla bu tür düzlüklerin aslında bu projelere çok uygun olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Bu projelerin de çok maliyeti yoktur. Gördüğünüz gibi aslında biz bu pisti bir günde yaptık. 500 bin lirayla bu tür bir pisti yapabiliyorsunuz istediğiniz her tarafa. Dolayısıyla da amatör ve sportif havacılığın da önünü açmış oluyorsunuz. İnşallah bundan sonra biz bu pisti sık sık kullanacağız. Devamlı köyümüze geleceğiz ve bu heyecanı yine hep beraber yaşayacağız. Biz buraya tabii ki havacı arkadaşlarımızı da getireceğiz. Burada şelalemiz var biliyorsunuz. Turizm ve kültür anlamında da Şiran zengin bir bölge. Dolayısıyla da ona da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Orhan Ünsal'ın eşi Ülker Orhan ise köye ilk kez uçakla gelmenin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Daha önce Orhan Bey'le çok uçuşlar yaptık ama köyümüze ilk defa geldik. Gerçekten değişik bir duygu, güzel bir duygu. Arabayla her zaman gelirken bu sefer uçakla gelmek değişik bir heyecan verdi. Güzel bir tatil oldu. Orhan Bey heyecan verdi; uçakla birkaç kere etrafındaki, çevresindeki değerli insanları uçurdu. Onun için güzel bir aktivite oldu. Köye gelmesinden en çok bu sefer herhalde keyif aldı. Şimdiye kadar işin stresinden biraz daha uzak dinlendi. Ankara'daki işlerini buradan takip etti. Şimdi Allah'ın izniyle yola çıktı. İnşallah hayırlısıyla emniyetli uçuşlar olur" dedi.

#7
Foto - Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Köy sakinlerinden Aytekin Ünsal da yaşadığı heyecanı anlatarak, "Çok güzel, heyecanlı oldu. Hatta ben uçağın önüne geçtim, yol biraz eski oldu; ‘şöyle bu tarafa, şu tarafa' derken uçak üzerime geldi, ben kaçıverdim. O da ayrı bir heyecandı. Allah hepsinden, ondan da sizden de razı olsun. Köy muhtarlarımız da ilgilendiler. Güzel karşıladık ve güzel uçuş yaptı, yolculadık" ifadelerini kullandı. Köy sakinlerinden Kerem Ayaz Kılıç ise "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz ve Orhan Ünsal'ı yolculadığımız için de gururluyuz. Ayrıca Çakırkaya köyüne pist yapılması da bizim için büyük bir mutluluk. Zaten kendi köyüne de pek bir uzaklığı yok, o yüzden bol bol görüşebiliyoruz. Uçağıyla buraya gidip gelmesi bizi de heveslendirdi. Umarım yolculuğunu sıkıntısız bir şekilde tamamlar ve Ankara Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'na mutlulukla ulaşır" dedi.

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