Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Köy sakinlerinden Aytekin Ünsal da yaşadığı heyecanı anlatarak, "Çok güzel, heyecanlı oldu. Hatta ben uçağın önüne geçtim, yol biraz eski oldu; ‘şöyle bu tarafa, şu tarafa' derken uçak üzerime geldi, ben kaçıverdim. O da ayrı bir heyecandı. Allah hepsinden, ondan da sizden de razı olsun. Köy muhtarlarımız da ilgilendiler. Güzel karşıladık ve güzel uçuş yaptı, yolculadık" ifadelerini kullandı. Köy sakinlerinden Kerem Ayaz Kılıç ise "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz ve Orhan Ünsal'ı yolculadığımız için de gururluyuz. Ayrıca Çakırkaya köyüne pist yapılması da bizim için büyük bir mutluluk. Zaten kendi köyüne de pek bir uzaklığı yok, o yüzden bol bol görüşebiliyoruz. Uçağıyla buraya gidip gelmesi bizi de heveslendirdi. Umarım yolculuğunu sıkıntısız bir şekilde tamamlar ve Ankara Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'na mutlulukla ulaşır" dedi.