Annesine verdiği sözü tutup köyüne uçakla gelmişti! 15 gün sonra köylülerin alkışlarıyla havalandı

Bu tür alanların "İlçeler Hava Kampüsü" projelerine uygun olduğunu ifade eden Ünsal, "Bu tür alanlar ülkenin her tarafında var. Devletimizin de aslında tüm Türkiye'de ‘İlçeler Hava Kampüsü' projeleri var. Dolayısıyla bu tür düzlüklerin aslında bu projelere çok uygun olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Bu projelerin de çok maliyeti yoktur. Gördüğünüz gibi aslında biz bu pisti bir günde yaptık. 500 bin lirayla bu tür bir pisti yapabiliyorsunuz istediğiniz her tarafa. Dolayısıyla da amatör ve sportif havacılığın da önünü açmış oluyorsunuz. İnşallah bundan sonra biz bu pisti sık sık kullanacağız. Devamlı köyümüze geleceğiz ve bu heyecanı yine hep beraber yaşayacağız. Biz buraya tabii ki havacı arkadaşlarımızı da getireceğiz. Burada şelalemiz var biliyorsunuz. Turizm ve kültür anlamında da Şiran zengin bir bölge. Dolayısıyla da ona da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.