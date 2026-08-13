Mossad’ı karıştıran üst düzey tasfiye!

Yahudi basını, Mossad Başkanı Roman Gofman’ın İran’da rejim değişikliği hedefleyen planın başarısızlığa uğramasının ardından teşkilatın üst düzey kadrolarında tasfiyeye gittiğini yazdı.

Görevden almaların, Mossad’ın İran politikasını ve liderlik yapısını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir yapılanmanın parçası olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 12. Kanalı, Perşembe akşamı Mossad Başkanı Roman Gofman'ın, "İran rejimini devirme" hedefine ulaşılamaması nedeniyle istihbarat teşkilatındaki üst düzey isimleri görevden aldığını bildirdi.

Kanala göre ihraçlar arasında göreve gelmesinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçen Mossad İstihbarat Direktörü ile İran Dairesi Başkanı yer alıyor. Her iki ismin kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı.

Haberde söz konusu planın, ABD ile ortaklaşa geliştirilen iddialı ve karmaşık bir operasyon olduğu belirtildi. Plan; muhalif gruplar da dahil olmak üzere İran içindeki hareketlerin desteklenmesini ve buna paralel olarak geniş çaplı bir İsrail-ABD hava şemsiyesinin devreye sokulmasını öngörüyordu.

Ancak değerlendirmelere göre plan ya tamamen başarısız oldu ya da hiçbir zaman uygulama aşamasına geçemedi.

Kanalın aktardığı güvenlik kaynaklarına göre Mossad Başkanı ile görevden alınan isimler arasındaki ilişki başından beri sorunluydu. Görevden almalar aynı zamanda Gofman'ın teşkilatın liderlik yapısını yeniden şekillendirmek ve önceliklerini —özellikle İran dosyasında— yeniden belirlemek amacıyla yürüttüğü iç yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası raporlara atıfla aktarılan bilgilere göre plan, Tahran'daki yönetimin değiştirilmesine yönelik senaryolar içeriyor ve Amerikalı taraflarla "rejim sonrası dönem" üzerine koordinasyon yapıldığına dair bilgiler de gündeme gelmişti. Ne var ki tüm bu girişimler erken aşamada tökezledi; projenin rafa kaldırılması ve sorumluların hesap vermesiyle sonuçlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında "İran rejimini devirmenin" güçlüğünü kabul ederek "Bunun gerçekleşeceği kesin değil" demişti.

Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump daha önce çeşitli vesilelerle İranlıları hükümetlerine karşı harekete geçmeye davet etmişti; ancak bu çağrılar karşılık bulmadı.

Geçen 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'a yönelik bir savaş başlattı. Tahran'ın açıklamalarına göre bu saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti; İran ise bölgede gerçekleştirdiği karşı saldırılarda Amerikalı ve İsrailli kayıplar verildiğini ileri sürdü.

Geçen 18 Haziran'da Washington ile Tahran bir mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla müzakerelere başladı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli geçişin güvence altına alınması meselesinde taraflar arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi.