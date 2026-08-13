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Gündem Ali Karahasanoğlu ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nu yazdı: “Rahmetle anıyoruz, mekânın cennet olsun”
Gündem

Ali Karahasanoğlu ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nu yazdı: “Rahmetle anıyoruz, mekânın cennet olsun”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nu yazdı: "Rahmetle anıyoruz, mekânın cennet olsun"

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında ağabeyi ve Akit’in kurucusu Mustafa Karahasanoğlu’nu vefat yıl dönümünde rahmetle andı. Karahasanoğlu, ağabeyinin medya mücadelesindeki cesaretini, Ayasofya’da namaz kıldığı yıllardan 28 Şubat dönemindeki tarihi manşetlere kadar uzanan hatıralarla anlattı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Rahmetle anıyoruz, mekânın cennet olsun” başlıklı yazısında, ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nun hayatından ve mücadelesinden dikkat çeken hatıralar paylaştı.

Mustafa Karahasanoğlu’nun kendisinden 14 yaş büyük olduğunu belirten Ali Karahasanoğlu, hukuk fakültesini tercih etmesinden avukatlığa ve ardından gazeteciliğe uzanan meslek hayatında ağabeyinin yönlendirmelerinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Karahasanoğlu, ağabeyinin “İnançlı iseniz, üstünsünüzdür” ve “İman var ise, imkân da vardır” anlayışını hayatının merkezine koyduğunu belirterek, dindar insanların medyada güçlü şekilde yer almasının gerekliliğini aktardı.

Ayasofya’dan 28 Şubat’a uzanan mücadele

Ali Karahasanoğlu, Mustafa Karahasanoğlu’nun Ayasofya’nın müze olduğu yıllarda arkadaşlarıyla bilet alarak içeri girdiğini ve yanlarında gizledikleri seccadeleri sererek namaz kıldıklarını hatırlattı. Karahasanoğlu, o dönemde medyanın bu girişimi ağır ifadelerle hedef aldığını, bunun da ağabeyinin medya alanında mücadele etme kararlılığını güçlendirdiğini yazdı.

Mustafa Karahasanoğlu’nun kıt imkânlarla ulusal bir gazetenin kurulmasına öncülük ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde Akit’in attığı “Yeter artık Nemrut” ve “Bellendiniz paşam” gibi çok konuşulan manşetlerin arkasında da ağabeyinin cesaretinin bulunduğunu ifade etti.

Ali Karahasanoğlu yazısını, ağabeyinin şahsi çıkarlar için değil, insanların inandıkları gibi yaşayabilmeleri için mücadele ettiğine şahitlik ederek tamamladı:

“Allah rahmet eylesin. Allah mekânını cennet etsin. Allah, hak yoldaki cesaretini, cenneti ile mükâfatlandırsın. Amin.”

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Yorumlar

Yakup

Allah Mustafa abiye gani gani rahmet eylesin mekanı Cennet olsun bir cenaze de kısa bir tanışmamız olmuştu .
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