“Geleceğin projesi” ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

- "Yeni sistemler tasarlıyoruz" Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Fidancı ise üç yıldır aracı geliştirmek için çaba harcadıklarını dile getirerek, "Çoğu şeyi kendi elimizle tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Genelde atölyeye sabah geliyoruz, akşam kaçta çıktığımız belli bile olmuyor. O günkü işin yoğunluğuna bağlı ama her geçen gün iş yoğunluğu biraz daha artıyor çünkü heyecan ve yarışmanın verdiği sorumluluktan dolayı daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Fidancı, yerli ve milli teknoloji üreterek vatana ve millete katkıda bulunmak istediklerini anlatarak, "Yeni sistemler tasarlıyoruz. Türkiye'de üretilmiş sistemlere öncelik veriyoruz, onları inceliyoruz, onların üstüne koyarak ilerlemeyi çalışıyoruz. Hyperloop teknolojisi olarak da Türkiye'de yeni bir çağ başlatıp tüm dünyada aslında bunun kullanılabilirliğini göstermek istiyoruz. Artık bu sene her şeyi en baştan daha sistematik, daha güzel şekilde rayına koyduk. İnşallah bu sene birinci olacağız. Hatalarımızdan da ders aldığımız için daha kolay olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İlayda Yılmaz ise çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "İlk hedefimiz TEKNOFEST'te birinci olmak. İleriki zamanlardaki hedefimiz European Hyperloop Week gibi Avrupa'daki yarışmalarda da bayrağımızı dalgalandırmak, birinci olmak." dedi.