“Geleceğin projesi” ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak
Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop takımı, geliştirdikleri yüksek hızlı ulaşım aracı tasarımıyla TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birinciliği hedefliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri farklı araçlarla üç yıldır yarışmanın finallerinde yer alan 28 kişilik ekip, ilk yıl Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme Ödülü'nü, ikinci yıl ise ikincilik ve Sosyo-Ekonomik Etki Ödülü'nü kazandı. Mekanik, elektromekanik, elektrik ve yazılım alanlarında çalışmalar yürüten ekip, 1-6 Eylül'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek yarışmada bu yıl birinci olmak istiyor. Ekip, hyperloop teknolojisinin geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra yerli ve milli teknolojilerin kullanımını artırmayı hedefliyor.