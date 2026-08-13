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"Geleceğin projesi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

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“Geleceğin projesi” ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop takımı, geliştirdikleri yüksek hızlı ulaşım aracı tasarımıyla TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birinciliği hedefliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri farklı araçlarla üç yıldır yarışmanın finallerinde yer alan 28 kişilik ekip, ilk yıl Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme Ödülü'nü, ikinci yıl ise ikincilik ve Sosyo-Ekonomik Etki Ödülü'nü kazandı. Mekanik, elektromekanik, elektrik ve yazılım alanlarında çalışmalar yürüten ekip, 1-6 Eylül'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek yarışmada bu yıl birinci olmak istiyor. Ekip, hyperloop teknolojisinin geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra yerli ve milli teknolojilerin kullanımını artırmayı hedefliyor.

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Foto - "Geleceğin projesi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

- "Öğrencilerimiz Milli Teknoloji Atölyelerinde kendi projelerini yapıyorlar" KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, TEKNOFEST'e geniş katılım gösterdiklerini söyledi. Mühendislik sahasında eğitim alan öğrencilerin proje ürettiğini belirten Kırışık, "65 takım sayısını 170'e çıkardık. TEKNOFEST takımlarındaki öğrencilerimizin, takımlarıyla çalışacağı laboratuvar imkanları oluşturuyoruz. Özellikle Milli Teknoloji Atölyemizi oluşturduk. Yaklaşık 700 metrekarelik alanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle oluşturduğumuz bu teknoloji atölyesinde öğrencilerimiz kendi projelerini yapıyorlar. TEKNOFEST yarışmalarına ve diğer yarışmalara proje üretiyorlar." dedi.

#2
Foto - "Geleceğin projesi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

Takım kaptanı ve Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Remzi Emir Öztürk de yarışmada iyi performans sergileyerek birincilik hedeflediklerini söyledi. Hyperloop teknolojisinin, 5. nesil ulaşım teknolojisi olduğundan bahseden Öztürk, "Geleneksel yöntemlere göre çok daha verimli, çok daha çevreci ve çok daha hızlı lojistik imkanı sağlayan bir teknoloji. İnsan taşımacılığıyla sınırlı değil, yük taşıması için de tasarlanan ve bunun üzerine çalışılan bir teknoloji." dedi.

#3
Foto - "Geleceğin projesi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

Öztürk, hyperloopun, verimliliği yüksek, karbon salınımı az bir sistem olduğunu belirterek, "Geleceğe yönelik bir teknoloji. Bu yüzden bu teknoloji üzerine çalışmayı seçtik. Ana motivasyonumuz, bu teknoloji üzerine geliştirme yapıp devletimize ve milletimize bunu kazandırabilmek. Bu bir yarışmayla sınırlı kalıyor gibi gözükse de bizim ana hedefimiz devletimize faydalı olmak." diye konuştu. Öztürk, takım arkadaşlarına ve ailelerine, üniversite yönetimine, akademisyenlere ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti.

#4
Foto - "Geleceğin projesi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak

- "Yeni sistemler tasarlıyoruz" Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Fidancı ise üç yıldır aracı geliştirmek için çaba harcadıklarını dile getirerek, "Çoğu şeyi kendi elimizle tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Genelde atölyeye sabah geliyoruz, akşam kaçta çıktığımız belli bile olmuyor. O günkü işin yoğunluğuna bağlı ama her geçen gün iş yoğunluğu biraz daha artıyor çünkü heyecan ve yarışmanın verdiği sorumluluktan dolayı daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Fidancı, yerli ve milli teknoloji üreterek vatana ve millete katkıda bulunmak istediklerini anlatarak, "Yeni sistemler tasarlıyoruz. Türkiye'de üretilmiş sistemlere öncelik veriyoruz, onları inceliyoruz, onların üstüne koyarak ilerlemeyi çalışıyoruz. Hyperloop teknolojisi olarak da Türkiye'de yeni bir çağ başlatıp tüm dünyada aslında bunun kullanılabilirliğini göstermek istiyoruz. Artık bu sene her şeyi en baştan daha sistematik, daha güzel şekilde rayına koyduk. İnşallah bu sene birinci olacağız. Hatalarımızdan da ders aldığımız için daha kolay olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İlayda Yılmaz ise çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "İlk hedefimiz TEKNOFEST'te birinci olmak. İleriki zamanlardaki hedefimiz European Hyperloop Week gibi Avrupa'daki yarışmalarda da bayrağımızı dalgalandırmak, birinci olmak." dedi.

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