15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: “Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasalaşan düzenlemeleri değerlendirdi. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren adımların devlet ile millet arasındaki vefa bağını daha da güçlendirdiğini belirten Turunç, “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize hak ettikleri vefayı göstermek ortak vicdanımızın ve kardeşlik hukukumuzun gereğidir. 15 Temmuz Derneği olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin talep ve haklarının takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.