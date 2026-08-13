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15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: “Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasalaşan düzenlemeleri değerlendirdi. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren adımların devlet ile millet arasındaki vefa bağını daha da güçlendirdiğini belirten Turunç, “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize hak ettikleri vefayı göstermek ortak vicdanımızın ve kardeşlik hukukumuzun gereğidir. 15 Temmuz Derneği olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin talep ve haklarının takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kapsamında hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekillerimizin ekseriyetinin desteğiyle yasalaşmıştır.

#2
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Türkiye Yüzyılı hedefimizin en kritik eşiklerinden biri hamdolsun güvenle aşılmış; milli birlik ve kardeşliğimizin temelleri daha da sağlamlaştırılmıştır.

#3
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Özellikle bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler objektif biçimde değerlendirildiğinde, yürütülen sürecin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı önem çok daha açık biçimde görülecektir. Türk-Kürt kardeşliğini hedef alan, milletimizin birlik ve beraberliğini fitne ve ayrışma üzerinden zedelemeye çalışan şer odakları, hain emelleriyle dün olduğu gibi bugün de tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaktır.

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Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkça ifade ettiği üzere, bu sürecin hiçbir aşamasında pazarlık, taviz veya gizli bir girişim söz konusu olmamıştır. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin fedakârlıklarına ve hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adım atılmamış, bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye bir taraftan terör belasından kalıcı olarak kurtulma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, diğer taraftan vatan müdafaası uğruna canını ve kanını ortaya koyan kahramanlarımız ile onların kıymetli ailelerinin haklarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

#5
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonunun koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar neticelendirilmiş ve şehit yakınlarımız ile gazilerimizin sosyal haklarını önemli ölçüde geliştiren düzenlemeler yasalaşmıştır. Hayata geçirilen düzenlemelerle yaklaşık 50 bin vatandaşımızın hayatını doğrudan kolaylaştıracak önemli adımlar atılmıştır. 15 Temmuz Derneği olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar, 15 Temmuz gecesi vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve istiklalimiz uğruna şehadete yürüyen 253 şehidimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle daima yakın temas içerisinde olduk. Devletimiz ile şehit ailelerimiz ve gazilerimiz arasındaki koordinasyona katkı sağlamak amacıyla çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirdik; bize iletilen talep ve beklentileri ilgili kurumlarımıza aktardık.

#6
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Yasalaşan düzenlemelerle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin uzun süredir dile getirdiği birçok önemli talebin karşılık bulmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kapsamda özellikle; 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarken yaralanan ancak malul sayılmayan veya vazife malullüklerinin nevi ve dereceleri hakkında ilgili mevzuata göre derece tespiti yapılmayan sivil vatandaşlarımız ve kamu görevlilerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından muharip gazilere ödenen tutarda şeref aylığı bağlanması, Daha önce belirli statülerdeki şehitlerimizin ailelerine ödenen şeref aylığının kapsamının genişletilerek tüm şehitlerimizin anne ve babalarına, net asgari ücretten az olmayacak şekilde ödenmesi,

#7
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

15 Temmuz gazilerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizin hak sahiplerinin havalimanlarında ücretsiz ve öncelikli geçiş hizmetlerinden yararlanması, Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik yüzde 50 fatura indirimi ile ÖTV muafiyeti gibi sosyal ve ekonomik hakların hayata geçirilmesi, ailelerimiz ve gazilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 15 Temmuz Derneği olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde ortaya konulan güçlü iradeyi son derece kıymetli buluyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize hak ettikleri vefayı göstermek yalnızca sosyal bir sorumluluk değil; devletimizin ve milletimizin ortak vicdanının, tarih bilincinin ve kardeşlik hukukunun gereğidir.

#8
Foto - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, ilgili bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve düzenlemelerin hazırlanarak hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayata geçirilen bu düzenlemeleri, devlet ile millet arasındaki kadim vefa bağını daha da güçlendiren son derece önemli adımlar olarak görüyoruz. 15 Temmuz Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz şehitlerimizin emanetlerinin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya; onların talep, beklenti ve haklarının takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

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