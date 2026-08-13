15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: “Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, ilgili bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve düzenlemelerin hazırlanarak hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayata geçirilen bu düzenlemeleri, devlet ile millet arasındaki kadim vefa bağını daha da güçlendiren son derece önemli adımlar olarak görüyoruz. 15 Temmuz Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz şehitlerimizin emanetlerinin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya; onların talep, beklenti ve haklarının takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.